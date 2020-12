Ronald Koeman is kritisch op zijn spelers, nadat FC Barcelona zaterdag op bezoek bij Cádiz CF (2-1) de vierde nederlaag leed dit seizoen in La Liga. De Nederlandse trainer baalt van de wisselvalligheid van de Catalaanse club.

"Het is ongelofelijk dat we verliezen door zo'n doelpunt", zegt Koeman over de 2-1 van Cádiz in de 66e minuut in Estadio Ramón de Carranza. Na een slechte ingooi van Jordi Alba ging Clément Lenglet in de fout en keeper Marc-André ter Stegen greep niet goed in, waardoor Álvaro Negredo trefzeker was.

"Dat was een fout waarvan je niet verwacht dat dit team die maakt", vervolgt Koeman. "Het toont aan dat we niet geconcentreerd waren. De houding van de spelers was niet goed."

Volgens Koeman ging het niet alleen bij de tweede goal van Cádiz fout. "Over het algemeen waren we niet gefocust. Onze houding aan de bal was niet goed. Iedereen moet nadenken over wat er is misgegaan en wat er beter moet."

Vreugde bij Cádiz na de zege op FC Barcelona. (Foto: Pro Shots)

'Dit is weer een stap naar achter'

Barcelona staat na de nederlaag in Cádiz zevende in La Liga. De achterstand op koploper Atlético Madrid bedraagt twaalf punten, al hebben de Madrilenen een wedstrijd meer gespeeld. Het contrast is groot met de Champions League, waarin de ploeg van Koeman na vijf groepsduels nog zonder puntenverlies is.

"De wisselvalligheid moet weg", zegt Koeman. "En onze houding moet beter, anders blijven we op achterstand in de competitie. Deze nederlaag is weer een stap naar achter."

Komende dinsdag wacht Barcelona al de volgende wedstrijd. Juventus is dan in Camp Nou de tegenstander in het laatste groepsduel in de Champions League. Vijf dagen later wacht een thuiswedstrijd tegen Levante in La Liga.

