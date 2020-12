Erik ten Hag moest zaterdag beamen dat Ajax verdiend verloren had van FC Twente (1-2). De trainer zocht de schuld van de thuisnederlaag ook bij zichzelf.

"Ik trek het mezelf altijd aan als we verliezen", zei Ten Hag tegen FOX Sports. "Het hele team heeft een hele slechte prestatie geleverd, met de trainer voorop."

"De ploeg was niet klaar om te spelen en dat is altijd de verantwoordelijkheid van de trainer", stak hij de hand nadrukkelijk in eigen boezem. "Ik heb vooraf aangegeven waar de ruimtes liggen: achter hun vleugelspitsen. Daar hebben we veel te wienig gebruik van gemaakt."

Ajax stond bij rust al met 0-1 achter na een treffer van Queensy Menig. Via een strafschop van Dusan Tadic kwam de thuisploeg nog op 1-1, maar vervolgens kreeg Twente een reeks kansen en mogelijkheden, waaruit Menig uiteindelijk de winnende treffer maakte.

"Dingen waar we normaal heel goed in zijn, deden we vandaag heel slecht", stelde Ten Hag vast. "We waren slecht aan de bal. In de opbouw was er heel veel ruimte op rechts, maar we hadden totaal geen initiatief."

"Daar konden we drie tegen twee spelen, maar dat hebben we niet benut. De samenwerking tussen de back en de vleugelspits was heel slecht. En ook de restverdediging was slecht", somde de trainer op.

Ten Hag feliciteert Twente-verdediger Pierie met de zege. (Foto: Pro Shots)

Tweede nederlaag op rij in aanloop naar cruciaal CL-duel

Doordat Vitesse later op de avond met 2-1 van PEC Zwolle verloor, behoudt Ajax wel de koppositie in de Eredivsie. Net als vorig seizoen (toen er driemaal op rij werd verloren in december) is de ploeg van Ten Hag zeer slecht begonnen aan de laatste maand van het kalenderjaar.

Na de nederlaag tegen Liverpool was het de tweede verliesbeurt op rij voor Ajax, dat woensdag een cruciaal duel in de Champions League wacht. De Amsterdammers moeten thuis winnen van Atalanta Bergamo om te overwinteren in het miljoenenbal.

Ten Hag zei dat de kans "vrij aanwezig" is dat Noussair Mazraoui dan weer fit is. De verdediger ontbrak tegen Twente wegens vermoeidheid. De kans dat David Neres ook weer zijn opwachting maakt is kleiner, er is nog geen eensluidende diagnose over de enkelblessure van de Braziliaanse aanvaller.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie