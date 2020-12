Ajax heeft zaterdag thuis tegen FC Twente een verrassende nederlaag geleden tegen FC Twente. De koploper van de Eredivisie ging in de Johan Cruijff ArenA met 1-2 onderuit. Oud-Ajacied Queensy Menig maakte beide doelpunten voor de bezoekers.

Voor Ajax is het de tweede nederlaag van het seizoen. Eerder werd uit bij FC Groningen met 1-0 verloren. In eigen huis hadden de Amsterdammers tot aan deze wedstrijd nog geen steken laten vallen.

Op de overwinning van FC Twente was niets af te dingen. De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft via Menig op voorsprong. Na een uur spelen trok Ajax uit een penalty van Dusan Tadic de stand nog wel gelijk, maar zes minuten voor tijd was het Menig die het brutaal spelende Twente drie punten bezorgde.

De misstap tegen Twente kostte de ploeg van trainer Erik ten Hag niet de koppositie in de Eredivisie. Vitesse had langszij kunnen komen, maar verloor later op de avond met 2-1 van PEC Zwolle. Twente staat voorlopig keurig vijfde.

Voor Ajax komt met de nederlaag een einde aan een teleurstellende week. Dinsdag werd in de Champions League met 1-0 verloren van Liverpool.

Queensy Menig was met twee doelpunten de plaaggeest voor zijn oude club Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax heeft geen antwoord op compact spelend Twente

Ajax, dat begon met Quincy Promes en Sean Klaiber voor het geblesseerde tweetal David Neres en Noussair Mazraoui, had vanaf de eerste minuut geen antwoord op de strijdwijze van het compact spelende Twente. Verder dan een puntertje van Promes kwam de thuisploeg niet in het eerste kwartier.

Aan de andere kant sloeg Twente bij de eerste de beste kans meteen toe. Menig, die tussen 2014 en 2017 onder contract stond bij Ajax, kapte Perr Schuurs knap uit en schoot via de knie van Daley Blind raak. De tukkers sloten meteen daarna weer de gelederen en bleven tot aan de pauze simpel overeind tegen het traag combinerende Ajax.

Ten Hag keek het nog even aan, maar greep tien minuten na rust in met een driedubbele wissel. Schuurs, Promes en Nicolás Tagliafico moesten het veld ruimen voor Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Antony, terwijl eerder spits Lassina Traoré vanwege een blessure plaats had gemaakt voor Brian Brobbey.

Dusan Tadic bracht Ajax vanaf de stip terug in de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Twente toont lef na tegengoal

Ajax had uiteindelijk de onbedoelde hulp van Wout Brama nodig om de achterstand ongedaan te maken. De routinier ging aan de arm van Zakaria Labyad hangen en werd voor die onhandige actie bestraft met een penalty tegen, die door Tadic werd benut.

De gelijkmaker kwam de amusementswaarde van het duel ten goede, met name omdat Twente besloot alle schroom van zich af te gooien. Het leverde kansen op voor Menig en Ajax-huurling Danilo, die rakelings naast schoot.

De terechte overwinning van Twente kwam er uiteindelijk alsnog en opnieuw was het Menig die de trekker overhaalde. De aanvaller troefde Klaiber af en liet André Onana kansloos met een schot in de verre hoek.

