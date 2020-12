Juventus is zaterdag aan het zesde puntenverlies van dit seizoen in de Serie A ontsnapt. 'De Oude Dame' boog in de derby tegen Torino een achterstand om en won dankzij een doelpunt in de slotfase met 2-1. In Frankrijk herstelde Paris Saint-Germain zich mede dankzij een jubileumgoal van Kylian Mbappé met een 1-3-zege op Montpellier.

Nicolas N'Koulou opende in de negende minuut de score voor Torino tegen Juventus. De Kameroense verdediger schoot bij een corner van dichtbij raak.

Vroeg in de tweede helft leek Juventus op gelijke hoogte te komen, maar het doelpunt van Juan Cuadrado werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel van Leonardo Bonucci. De verdediger stond in de baan van het schot van Cuadrado.

Twaalf minuten voor tijd zorgde Weston McKennie wel voor de gelijkmaker. De invaller kopte raak uit een voorzet van Cuadrado. In de slotfase scoorde Bonucci eveneens met het hoofd op aangeven van Cuadrado. Matthijs de Ligt speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Juventus, dat eerder dit seizoen al vijf keer gelijkspeelde, klimt dankzij de overwinning naar de derde plaats. De regerend landskampioen heeft drie punten achterstand op koploper AC Milan, dat zondag nog op bezoek gaat bij Sampdoria.

Internazionale bezet op twee punten van Milan de tweede plek. De 'Nerazzurri' waren zaterdag met 3-1 te sterk voor Bologna dankzij twee doelpunten van Achraf Hakimi en een treffer van Romelu Lukaku. Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol bij Inter. Eerder op de dag won nummer zeven Lazio met 1-2 bij Spezia.

Mbappé bereikt mijlpaal bij winst PSG

In de Franse Ligue 1 boekte Paris Saint-Germain de eerste competitiezege in bijna een maand tijd. De regerend landskampioen verloor sindsdien bij AS Monaco (3-2) en speelde thuis gelijk tegen Girondins de Bordeaux (2-2).

Tegen Montpellier kwam PSG na ruim een half uur op voorsprong via een intikker van Colin Dagba. Enkele minuten voor rust bracht Stephy Mavididi de stand in evenwicht door in twee instanties raak te schieten.

De bezoekers leken op het derde puntenverlies op rij af te stevenen, maar in de slotfase stelden ze orde op zaken. Moise Kean bezorgde zijn ploeg met een hard schot in de linkerbovenhoek de voorsprong. In blessuretijd maakte Kylian Mbappé zijn honderdste goal voor PSG, waarbij Mitchel Bakker ruim een uur meedeed.

Dankzij de overwinning gaat PSG iets steviger aan kop. De voorsprong op nummer twee Olympique Marseille, dat twee duels minder heeft gespeeld, bedraagt vier punten.

