Roda JC is er zaterdag niet in geslaagd om zich te nestelen in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie. De Kerkradenaren moesten genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Jong PSV.

Roda JC kwam in de dertiende minuut op voorsprong door een rake vrije trap van Robert Klaasen, maar Jong PSV bracht de stand drie minuten later alweer op gelijke hoogte door een doelpunt van Cheick Touré.

Door de remise verzuimde Roda JC te stijgen naar de zevende plaats. De ploeg van trainer Jurgen Streppel bleef steken op de tiende plek, maar het verschil met nummer zes FC Volendam bedraagt vooralsnog slechts drie punten.

TOP Oss won eerder op zaterdag met 0-1 bij Jong AZ. Rick Stuy van den Herik kroonde zich tot matchwinner door in de 25e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd te zorgen. Dennis van der Heijden miste in blessuretijd een strafschop namens TOP Oss.

Door de overwinning ging TOP Oss Jong AZ voorbij op de ranglijst en klom het naar de zestiende plaats. De ploeg van trainer Klaas Wels vergrootte het gat met hekkensluiter FC Dordrecht tot vijf punten.

Zondag staan FC Den Bosch-NEC (aftrap om 12.15 uur) en NAC Breda-FC Dordrecht (20.00 uur) op het programma en de speelronde wordt maandag afgesloten met Jong Ajax-FC Eindhoven (18.45 uur) en Excelsior-FC Volendam (21.00 uur).

