Fortuna Sittard heeft eindelijk de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Willem II werd zaterdag met 3-2 verslagen. RKC Waalwijk won eveneens met 3-2 van een tot tien man gereduceerd VVV-Venlo.

Fortuna komt door de zege op zes punten en klimt zo naar de zestiende plaats. FC Emmen, dat drie punten heeft, is nu de enige ploeg in de Eredivisie die nog niet heeft gewonnen.

Fortuna stond halverwege al met 3-0 voor, maar in de tweede helft kwam Willem II sterk terug. Mede door een rode kaart van Pol Llonch in de slotfase bleek een gelijkspel er niet in te zitten.

Willem II eindigde vorig seizoen als vijfde in de Eredivisie, maar de laatste maanden loopt het veel moeizamer met de ploeg van trainer Adrie Koster. Met acht punten uit elf duels staat de ploeg slechts vijftiende.

Fortuna maakt verschil in eerste helft

Fortuna Sittard kwam al na negen minuten op voorsprong. Een voorzet van George Cox werd door Willem II-verdediger Jan-Arie van der Heijden volledig gemist, waarna Lisandro Semedo van dichtbij raak kon schieten.

Van der Heijden ging na een half uur spelen opnieuw in de fout toen hij Zian Flemming onderuit trok, waarna Sebastian Polter de toegekende strafschop benutte. Flemming zelf maakte er nog voor de pauze 3-0 van.

De thuisploeg, waar Sjors Ultee deze week definitief het vertrouwen kreeg als hoofdtrainer, gaf de zege na rust nog bijna uit handen. Verder dan de 3-1 van Vangelis Pavlidis en de late aansluitingsgoal van Van der Heijden kwamen de bezoekers echter niet.

Lennerd Daneels bezorgde RKC Waalwijk vlak voor tijd de winst. (Foto: Pro Shots)

RKC wint dankzij prachtgoal invaller Daneels

Het winnende doelpunt van RKC tegen VVV kwam drie minuten voor tijd van de schoen van Lennerd Daneels. De Belgische invaller schoot vanuit een lastige hoek schitterend in de bovenhoek.

Voor RKC is het de eerste thuiszege van het seizoen. Met twaalf punten uit elf wedstrijden staan de Brabanders verrassend tiende in de Eredivisie, drie plaatsen boven VVV.

De ploeg van trainer Fred Grim nadert daarmee al het totaal waarmee het vorig seizoen eindigde in de door corona afgebroken competitie. Uit 26 wedstrijden werden toen slechts vijftien punten gepakt.

Tiende goal Giakoumakis baat VVV niet

RKC ging een week na de verrassende 0-2-zege in Enschede ook tegen VVV goed van start. Na een half uur opende Finn Stokkers de score na een slimme pass van aanvoerder Anas Tahiri.

De thuisploeg kon maar vijf minuten genieten van de voorsprong. Een ongelukkige handsbal van Paul Quasten leverde VVV een penalty op, waaruit Georgios Giakoumakis zijn tiende doelpunt van het seizoen maakte. Daarmee is de Griek voorlopig alleen topscorer van de Eredivisie.

Aan het begin van de tweede helft kwamen de Limburgers via een kopgoal van Vito van Crooy zelfs op voorsprong. Een tweede gele kaart voor Roy Gelmi in de 55e minuut betekende snel daarna een domper op de feestvreugde.

RKC profiteerde optimaal van het numerieke overwicht en kwam een kwartier voor tijd via een van richting veranderd schot van Ahmed Touba langszij, waarna Daneels zich in de 87e minuut tot matchwinner kroonde.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie