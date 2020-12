Manchester United wist zaterdag pas nadat Donny van de Beek gewisseld was af te rekenen met West Ham United: 1-3. Hakim Ziyech viel geblesseerd uit bij Chelsea, dat dankzij een 3-1-zege op Leeds United de koppositie in de Premier League greep. Manchester City boekte een eenvoudige 2-0-thuiszege op Fulham.

Van de Beek speelde onopvallend als aanvallende middenvelder en werd net als Edinson Cavani in de rust gewisseld bij United. West Ham stond op dat moment met 1-0 voor dankzij een treffer van de Tsjech Tomás Soucek.

Bernardo Silva was de vervanger van de Oranje-international en gaf al snel de assist aan Paul Pogba, die met een pegel van ruim 25 meter scoorde. Via Mason Greenwood en Marcus Rashford kwam United vervolgens op een 1-3-voorsprong.

Het was de eerste wedstrijd in de Premier League sinds de corona-uitbraak waarbij weer toeschouwers werden toegelaten. Zo'n tweeduizend fans namen plaats in het London Stadium.

Door de zege staat United op de vierde plek in de Premier League, met drie punten achterstand op koploper Chelsea. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer, dat een duel minder heeft gespeeld dan 'The Blues', passeert West Ham, dat naar de zevende plek zakt.

Hakim Ziyech kon na een half uur niet verder bij Chelsea. (Foto: ANP)

Ziyech valt geblesseerd uit bij Chelsea

Bij Chelsea viel Ziyech na een half uur uit in de thuiswedstrijd tegen Leeds United. De oud-Ajacied kon niet verder vanwege vermoedelijk een hamstringblessure en werd vervangen door Christian Pulisic.

Met Ziyech nog in de ploeg kwam Chelsea al in de vierde minuut op achterstand door een treffer van Patrick Bamford, die een counter afrondde. Na een klein half uur herstelde Olivier Giroud het evenwicht namens de thuisploeg door een voorzet van Reece James binnen te tikken.

Kurt Zouma bezorgde de Londenaren een kwartier na rust de voorsprong door raak te koppen uit een corner en Pulisic bepaalde in blessuretijd de eindstand. De Amerikaan schoot simpel raak op aangeven van Timo Werner.

Dankzij de overwinning gaat Chelsea in ieder geval voor een dag aan kop in de Premier League. De voorsprong op nummer twee Tottenham Hotspur en nummer drie Liverpool is slechts één punt. Tottenham speelt zondag nog thuis tegen Arsenal en Liverpool ontvangt dan Wolverhampton Wanderers.

Kevin de Bruyne benut een strafschop voor Manchester City. (Foto: Pro Shots)

Sterling verdient voor twintigste keer penalty

Manchester City had slechts 26 minuten nodig om op een 2-0-voorsprong te komen tegen Fulham. Eerst schoof Raheem Sterling de bal in de verre hoek na een passje van Kevin De Bruyne en later benutte de Belgische middenvelder een strafschop nadat de Engelse aanvaller gevloerd was.

Het was al de twintigste keer dat Sterling een penalty versierde in de Premier League, waarmee hij recordhouder is. City boekte de vijfde zege in tien competitiewedstrijden. De achterstand op Chelsea bedraagt vier punten.

Fulham, dat het zonder de geblesseerde Kenny Tete en Terence Kongolo moest doen, staat op de zeventiende plek net boven de degradatiestreep. De Londenaren hebben nog maar één punt meer dan Burnley. Het gat met Burnley werd kleiner, omdat de ploeg met Erik Pieters op de bank in eigen huis met 1-1 gelijkspeelde tegen Everton.

Robbie Brady bracht de degradatiekandidaat al in de derde minuut op voorsprong. Op slag van rust tekende Dominic Calvert-Lewin voor de gelijkmaker. Het was al de elfde competitietreffer voor de 23-jarige spits, die daarmee topscorer in de Premier League is. Everton blijft na het gelijkspel subtopper.

Dominic Calvert-Lewin (liggend in geel shirt) werkt de 1-1 binnen voor Everton. (Foto: Pro Shots)

