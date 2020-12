Wout Weghorst heeft VfL Wolfsburg zaterdag in de Bundesliga aan een punt geholpen. De spits maakte het tweede doelpunt voor zijn ploeg bij het 2-2-gelijkspel op bezoek bij 1. FC Köln. Borussia Dortmund kwam bij Eintracht Frankfurt niet verder dan 1-1.

Weghorst bracht Wolfsburg kort na rust op gelijke hoogte bij Köln door raak te koppen uit een voorzet van Renato Steffen. De Nederlander maakte al zijn zevende competitietreffer van het seizoen.

Halverwege leidde Köln met 2-1 dankzij goals van Jan Thielmann en Ondrej Duda. Tussendoor was Maximilian Arnold trefzeker namens de bezoekers.

Weghorst maakte de negentig minuten vol bij Wolfsburg, dat de vijfde plaats bezet. Kingsley Ehizibue bleef op de bank bij Köln.

Teleurstelling bij Borussia Dortmund na de openingstreffer van Eintracht Frankfurt. (Foto: Pro Shots)

Dortmund verspeelt punten in Frankfurt

Borussia Dortmund liet bij Eintracht Frankfurt voor de tweede keer op rij punten liggen in de Bundesliga. Vorige week ging de ploeg van coach Lucien Favre op eigen veld onderuit tegen Köln (1-2).

Daichi Kamada opende al in de negende minuut de score voor de thuisploeg, waarbij Bas Dost een kwartier voor tijd inviel. Vroeg in de tweede helft tekende Giovanni Reyna voor de gelijkmaker van Dortmund, dat het zonder Erling Haaland moest stellen. De Noorse spits is de rest van dit kalenderjaar uitgeschakeld door een hamstringblessure.

Door het gelijkspel staat Dortmund derde, maar kan koploper Bayern München de voorsprong later op de dag vergroten naar zes punten. 'Der Rekordmeister' moet dan wel thuis de topper tegen nummer twee RB Leipzig (18.30 uur) winnen.

Het Arminia Bielefeld van Mike van der Hoorn won met 2-1 van het FSV Mainz 05 van Jean-Paul Boëtius en Jeremiah St. Juste. Invaller Guus Til pakte met SC Freiburg thuis een punt tegen Borussia Mönchengladbach: 2-2.

