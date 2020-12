Zijn plotselinge ontslag bij AZ is bij Arne Slot hard aangekomen. De trainer werd zaterdag door de club aan de kant geschoven vanwege gesprekken met Feyenoord.

"Ik heb vanochtend kennis genomen van het feit dat AZ mijn aflopende contract wil ontbinden", zegt de 42-jarige Slot tegen De Telegraaf. "Dat een seizoen waarin we zowel nationaal als internationaal nog op alle fronten actief zijn hiermee voor mij eindigt, is een harde klap."

Slot zou achter de rug van de clubleiding gesprekken hebben gevoerd met Feyenoord, waar hij gezien wordt als de gewenste opvolger van Dick Advocaat, die na dit seizoen vertrekt. AZ kreeg daardoor het gevoel dat Slot niet meer volledig gefocust is op zijn werk in Alkmaar.

"AZ was op de hoogte van het feit dat ik mijn aflopende contract niet zou gaan verlengen en dat er interesse van meerdere clubs is", zegt Slot. "Inhoudelijk wil ik op dit moment niet ingaan op de beslissing van AZ en de concrete interesse van Feyenoord."

'Ik kijk terug op een geweldige periode'

Slot werd in 2019 aangesteld als opvolger van John van de Brom, nadat hij eerder twee jaar assistent was geweest. Onder zijn leiding eindigde AZ in het vanwege corona afgebroken afgelopen seizoen als tweede in de Eredivisie achter Ajax, dat alleen kon bogen op een beter doelsaldo.

"Ik kijk terug op een geweldige periode bij AZ", zegt de oud-voetballer van onder meer PEC Zwolle en NAC Breda. "De medewerkers, staf en spelers ben ik meer dan dankbaar voor de mooie en intense periode die we samen beleefd hebben."

Slot wordt bij AZ opgevolgd door zijn assistent Patrick Jansen, die het seizoen af mag maken. Hij zit zondag al op de bank als de huidige nummer zeven van de Eredivisie het thuis opneemt tegen FC Groningen.