PEC Zwolle-Vitesse ·

76' GOAL PEC Zwolle! 2-1



Remko Pasveer duikt wel naar de goede hoek, maar de penalty van Mike van Duinen is zuiver genoeg ingeschoten om toch in het doel te belanden. Vitesse dreigt door een dramatische tweede helft in Zwolle de koppositie in de Eredivisie te laten liggen.