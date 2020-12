RKC Waalwijk-VVV-Venlo ·

51' GOAL VVV-Venlo! 1-2



Bij de eerste echt goede aanval van VVV is het meteen raak. Steffen Schäfer laat vanaf links een uitstekende voorzet los, die tussen Kostas Lamprou en zijn defensie valt. Vito van Crooij staat wel op de goede plek en stuurt de bal met zijn hoofd met een boogje over Lamprou heen in het doel.