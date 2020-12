Ajax-FC Twente ·

43' Tadic draait in de kleine ruimte knap weg bij Pierie, maar stuit op de vuisten van Drommel. Even later geeft de aanvoerder hard voor vanaf rechts, maar kan geen enkele ploeggenoot zijn voet tegen de bal zetten. Met de rust in zicht zet Ajax nog eens vol aan in de jacht op de gelijkmaker.