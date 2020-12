FC Dordrecht heeft zaterdag Jan Zoutman aangesteld als de nieuwe trainer. De 51-jarige Utrechter is de opvolger van de vorige maand ontslagen Harry van den Ham en tekent een contract tot aan het einde van dit seizoen in het Riwal Hoogwerkers Stadion.

Zoutman zal dinsdag voor het eerst de training leiden. Ben Kinds, die de honneurs waarnam na het vertrek van Van den Ham op 10 november, zit zondag nog op de bank als FC Dordrecht op bezoek gaat bij NAC Breda. Hij zal daarna fungeren als assistent van Zoutman.

FC Dordrecht staat na veertien wedstrijden op de twintigste en laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De 'Schapenkoppen' boekten vorige week wel een fraaie 3-1-zege op Jong Ajax en maakten daarmee een einde aan een serie van acht duels zonder overwinning.

"Het is een bewuste beslissing geweest om voor Jan te kiezen. We hebben nu behoefte aan evenwicht in de club en een nieuwe kijk op de samenstelling van de organisatie. Tot nu toe zijn de verwachtingen met de huidige selectie nog niet uitgekomen. De verbetering die in de laatste wedstrijden zichtbaar werden, moeten met Jan erbij verder uitgebouwd worden", zegt algemeen directeur Hans de Zeeuw op de website van FC Dordrecht.

Zoutman was in het betaald voetbal eerder trainer bij HFC Haarlem en Jong FC Twente. De geboren Woerdenaar kende als coach vooral succes in het amateurvoetbal. Met zowel SV Argon als IJsselmeervogels veroverde hij de landstitel. Zijn laatste club was VV Katwijk, waar hij na afgelopen seizoen moest vertrekken.

"Natuurlijk is het mooi voor mij om een nieuwe kans te krijgen, maar FC Dordrecht is ook zeker een mooie uitdaging. Het klikte ook meteen met de eerste kennismaking, zowel met Ben met wie ik het eerste contact had, als daarna met De Zeeuw. Maar we kijken het eerst rustig aan hoe de samenwerking van beide kanten gaat bevallen. Daarom hebben we ook besloten om tot het eind van dit seizoen te tekenen."

