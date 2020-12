Lieke Martens heeft zaterdag een hoofdrol vertolkt voor FC Barcelona in de thuiswedstrijd tegen Santa Teresa. De Oranje-international scoorde drie keer binnen vijftien minuten en had daarmee een groot aandeel in de monsterzege: 9-0.

Martens maakte haar eerste doelpunt na tien minuten spelen en zette Barcelona daarmee op 2-0. In de zestiende en de 25e minuut tilde ze de stand hoogstpersoonlijk naar 4-0.

Het laatste doelpunt van de Nederlandse was van grote schoonheid. Een schot vanaf de rechterkant, mogelijk bedoeld als voorzet, zeilde van grote afstand over keeper Raquel Gallego van Santa Teresa heen.

Ondanks haar drie treffers was Martens niet de meest scorende speelster voor haar club. De Spaanse linksback Jennifer Hermeso trof maar liefst vier keer doel. Mariona Caldentey en Asisat Oshoala waren de andere doelpuntenmakers.

FC Barcelona staat bovenaan in Spanje, met de maximale score van 21 punten uit zeven duels en een doelsaldo van 38 voor en slechts 1 tegen. Atlético Madrid heeft eveneens 21 punten, maar al drie wedstrijden meer gespeeld.