In een cruciale periode is Pascal Jansen opeens de hoofdtrainer van AZ. De 47-jarige Flevolander volgt in elk geval voor de rest van dit seizoen de zaterdag ontslagen Arne Slot op. Wie is Jansen precies?

"Ik ben een goede trainer, dat heb ik in het verleden wel bewezen. Ik ga ervan uit dat ik met mijn persoonlijkheid, kennis en vaardigheden het team ga versterken en ervoor ga zorgen dat we hopelijk nog beter gaan spelen dan afgelopen seizoen. Met onderaan de streep hopelijk wat mooie prijzen. Ik denk dat ik qua manier van denken over voetbal goed bij de club pas."

Jansen stelt zich in juni 2018 voor de camera van AZ TV vol bravoure voor als de nieuwe assistent-trainer van de Alkmaarders. Samen met hoofdcoach John van den Brom en diens assistent Arne Slot wil hij een aanval doen op de traditionele top drie (Ajax, Feyenoord en PSV) in Nederland.

AZ laat in de twee seizoenen daarop zeer attractief voetbal zien. De club is in de voorbije jaargang onder leiding van Slot, de vervanger van Van den Brom, zelfs dicht bij de landstitel, ware het niet dat het seizoen in maart wordt beëindigd vanwege de coronacrisis en de ploeg op basis van het doelsaldo als tweede eindigt achter Ajax.

Pascal Jansen (tweede van links) voert overleg met Arne Slot op de bank van AZ. (Foto: ANP)

Jansen moest al snel stoppen met voetballen

Jansen heeft zichzelf moeten opwerken in het trainersvak. Hij heeft als speler geen profcarrière gehad, omdat hij al op jonge leeftijd noodgedwongen moest stoppen vanwege een zware blessure. Na kortstondige avonturen in de jeugdopleiding van Ajax, AZ, HFC Haarlem en Telstar zat het er al op zijn twintigste op.

Daarna richtte Jansen zich meteen op een trainerscarrière. Hij begon in 1993 als jeugdtrainer van HFC Haarlem. Vijf jaar later vertrok hij naar de Verenigde Arabische Emiraten om assistent te worden van Rinus Israël bij achtereenvolgens Al-Jazira Club en Al-Wahda FC. Met laatstgenoemde pakte hij de nationale beker.

Jansen keerde in 2000 terug naar Nederland. Bij Vitesse en Sparta Rotterdam bekleedde hij in de jaren daarop verschillende functies (hoofd jeugdopleidingen, jeugdtrainer en assistent-trainer), waarna hij in 2013 bij PSV voor het eerst terechtkwam bij een topclub.

In Eindhoven was Jansen eerst trainer van de A1 en in 2015 promoveerde hij naar Jong PSV. Hij leidde de beloften naar de elfde en vierde plaats (inclusief een periodetitel) in de Eerste Divisie. In 2017 koos hij voor de luwte als hoofd jeugdopleiding, maar hij miste al snel het gras en maakte een jaar later de overstap naar AZ.

Nu zal Jansen voor het eerst de druk voelen om te presteren. Na het congé van Slot, die door de directie is weggestuurd omdat hij in het geheim zou hebben gesproken met Feyenoord, wacht hem een pittige vuurdoop. Donderdag moet overwintering in de Europa League worden bereikt en in de Eredivisie moet AZ vanaf de zevende plek de weg omhoog zien te vinden.