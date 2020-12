Met het ontslag van Arne Slot heeft AZ de succesvolste trainer uit de clubgeschiedenis weggestuurd. Geen enkele andere trainer pakte gemiddeld zo veel punten in de Eredivisie als de 42-jarige Sallander.

Slot verzamelde vanaf zijn aanstelling in de zomer van 2019 gemiddeld 2,11 punten in de Eredivisie, 0,01 punt meer dan George Kessler, die van 1978 tot 1982 voorloper AZ'67 onder zijn hoede had. Alle punten zijn omgerekend naar het driepuntensysteem.

In tegenstelling tot Slot won Kessler wel prijzen in Alkmaar. De Duitser veroverde in 1981 de landstitel met AZ'67 en won ook nog twee keer de KNVB-beker: in 1981 en 1982. Kessler vertrok daarop naar het Belgische Club Brugge.

De laatste keer dat AZ een prijs won was in 2013, toen het AZ van coach Gertjan Verbeek ten koste van PSV beslag legde op de KNVB-beker. Het landskampioenschap in 2009 onder trainer Louis van Gaal was de tweede en laatste landstitel van de club.

Slot werd zaterdag op straat gezet door AZ. De clubleiding vindt dat hij niet volledig gefocust was op de club. Volgens Voetbal International en het AD zou Slot de directie niet op de hoogte hebben gesteld van gesprekken met Feyenoord. Bij de Rotterdammers stopt trainer Dick Advocaat na dit seizoen.