AZ heeft zaterdag trainer Arne Slot ontslagen, melden Voetbal International en het AD. De directeuren van de Alkmaarders zouden niet op de hoogte zijn geweest van de vermeende gesprekken van de 42-jarige Slot met Feyenoord.

VI en het AD meldden vrijdag dat Slot de voornaamste kandidaat is om Dick Advocaat na dit seizoen op te volgen als coach van Feyenoord. De clubleiding van AZ wist volgens het AD niets van de gesprekken van Slot met de Rotterdammers en zou "zeer verbolgen" zijn.

Onder Slot boekte AZ veel succes. De Alkmaarders oogsten lof met het attractieve combinatievoetbal en eindigden vorig seizoen als tweede in de Eredivisie, die vroegtijdig werd beëindigd als gevolgd van de coronapandemie.

Deze jaargang kende AZ een teleurstellende start, maar inmiddels won het al vier duels op rij. In de Europa League hebben de Noord-Hollanders met nog één groepsduel te gaan overwintering nog in eigen hand.

Slot volgde in 2019 John van den Brom op als trainer van AZ. In de twee jaar daarvoor was de oud-profvoetballer assistent bij de hoofdmacht van de Alkmaarders. Als speler diende hij onder meer FC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam. In 2013 beëindigde zijn profloopbaan bij FC Zwolle.