Arsenal-manager Mikel Arteta vindt koploper Tottenham Hotspur nog geen kandidaat voor de Engelse landstitel. De twee aartsrivalen staan zondag tegenover elkaar in de North London Derby.

"Het is te vroeg in het seizoen om te bepalen wie titelkandidaat is en wie niet. Maar je kan wel zeggen dat zij koploper zijn doordat ze dingen goed doen", zei Arteta, zonder de naam van Tottenham Hotspur te noemen, op zijn persconferentie.

Tottenham deelt de koppositie in de Premier League na tien wedstrijden met Liverpool, dat eveneens 21 punten heeft. De Londenaren hebben alleen een beter doelsaldo. Arsenal staat veertiende en beleeft met slechts dertien punten uit de eerste tien duels de slechtste competitiestart sinds 1981.

"De ranglijst laat zien dat zij het beter doen dan wij. Zij verdienen het meer", aldus Arteta. "Dat hebben we te accepteren. Maar we willen naar de top van de ranglijst en de kloof zondag met drie punten verkleinen."

José Mourinho vindt dat Tottenham Hotspur de derbygevoelens opzij moet zetten in de clash van zondag met Arsenal. (Foto: Pro Shots)

Mourinho: 'Punten pakken belangrijker'

Volgens Tottenham Hotspur-manager José Mourinho staat er door de eerste plek van zijn ploeg op de ranglijst zondag meer op het spel dan alleen de trots van de stad "Omdat we de punten willen pakken, denken we niet alleen: we willen Arsenal verslaan, want Arsenal verslaan is het enige goede wat we onze fans kunnen geven."

"Dat gebeurde vorig seizoen wel. Toen wonnen we van Arsenal om een goed gevoel te krijgen", vervolgde Mourinho. "Natuurlijk vergeten we niet dat er historische rivaliteit is en wat deze derby betekent voor de fans, zelfs voor mensen die niet in Tottenham geboren zijn. Als je bij de club aankomt, begrijp je de cultuur, leer je de cultuur en deel je de waarden met de fans."

De North Londen Derby staat zondag om 17.30 uur op het programma in het Tottenham Hotspur Stadium. Voor het eerst sinds de uitbraak van COVID-19 in maart zijn er toeschouwers welkom in het stadion van de 'Spurs'. Het gaat om maximaal tweeduizend fans.

