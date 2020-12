Glenn Bijl trekt het boetekleed aan voor de nederlaag van FC Emmen vrijdag bij Sparta Rotterdam (2-1). Mede door een fout van de rechtsback leden de Drenten op het Kasteel de achtste nederlaag van het seizoen.

Bijl liet zich in de 22e minuut verrassen door een stuiterbal, waardoor Deroy Duarte namens Sparta voor de openingstreffer kon zorgen. FC Emmen kwam in de tweede helft via Miguel Araujo nog wel terug tot 1-1, maar Abdou Harroui bezorgde Sparta met een fraai afstandsschot van zeker 25 meter de zege.

"Ik schatte de bal verkeerd in bij de openingsgoal en uiteindelijk verlies je met één goal verschil. Dat is voor mij en het team enorm balen", zei Bijl bij FOX Sports. "Als je een dragende speler bent en je bent niet vaak bij tegengoals betrokken, mag je dat niet overkomen."

"Ik ging ervan uit dat de bal omhoog stuiterde, maar hij gleed door", memoreerde de verdediger. "Daarmee benadeel ik het elftal. Het veld was enorm glad, daar hebben we het in de warming-up nog over gehad. Maar het blijft een grote fout."

Na elf duels wacht hekkensluiter FC Emmen nog op de eerste competitiezege van het seizoen. Of Bijl de FC Emmen-supporters nog hoop kan geven? "Poeh", verzuchtte hij na een lange stilte. "We zitten in de hoek waar de klappen vallen. Hopelijk kunnen we dat in de komende drie wedstrijden omdraaien."

Trainer Dick Lukkien wacht met FC Emmen nog op de eerste zege van dit Eredivisie-seizoen. (Foto: Pro Shots)

Lukkien blijft strijdbaar ondanks slechte start

Ook trainer Dick Lukkien baalde als een stekker van de nederlaag tegen Sparta. "We hadden ons er meer van voorgesteld, alleen het mocht niet zo zijn", zei hij bij eveneens FOX Sports. "Het was een gelijkwaardige wedstrijd, maar we verliezen wel met 2-1."

"Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht", vervolgde de Groninger. "Ik verwacht veel meer diepte en discipline in het positie kiezen van mijn ploeg, dat hebben we niet kunnen brengen en is een repeterend verhaal. We hebben daar niet echt de type spelers voor, maar dat is wel wat je moet doen om een hechte defensie open te breken."

Ondanks de belabberde competitiestart van FC Emmen blijft Lukkien strijdbaar. "Dit is de fase waarin we zitten, dat hebben we al een keer benoemd. Daar moet je ook niet heel ingewikkeld over doen. Dan kan je medelijden met jezelf hebben, maar zo zit ik in elk geval niet in elkaar. We moeten hard blijven werken en proberen onderin weg te komen. We zullen aan het einde zien wat dat op gaat leveren."

