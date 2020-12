Feyenoord wil Arne Slot vastleggen als trainer voor volgend seizoen. Volgens AD en Voetbal Interrnational is de AZ-trainer de belangrijkste kandidaat om Dick Advocaat op te volgen.

Feyenoord heeft de vermeende interesse niet bevestigd en ook Slot zegt niets over een mogelijke overgang naar De Kuip, waar eerder deze week bekend werd dat Advocaat na dit seizoen vertrekt.

De 42-jarige Slot is sinds medio 2019 hoofdtrainer van AZ, waar hij daarvoor assistent was van John van den Brom. Hij maakte de afgelopen anderhalf jaar indruk met de Alkmaarse club, die vorig seizoen als tweede eindigde in de Eredivisie.

Dit seizoen maakt hij met AZ een goede kans op overwintering in de Europa League. In de competitie staat AZ zevende, na vier overwinningen in de laatste vier wedstrijden.

Vorig jaar won AZ onder leiding van Arne Slot met 0-3 in De Kuip. (Foto: Pro Shots)

De Wolf ligt nog vast als assistent

Mocht Slot, die in 2013 in dienst van PEC Zwolle stopte als speler, daadwerkelijk trainer worden van Feyenoord dan krijgt hij mogelijk John de Wolf als een van zijn assistenten. De 57-jarige oud-verdediger ligt nog tot medio 2022 vast bij de vijftienvoudig landskampioen. Cor Pot, de andere assistent van Advocaat, beschikt wel over een aflopend contract.

Eerder dit jaar werd nog gemeld dat Dirk Kuijt een optie was om Advocaat op te volgen als coach. De clubleiding van de Rotterdammers heeft de 104-voudig international toegezegd dat hij ooit hoofdtrainer mag worden van Feyenoord, maar afgelopen zomer liet Kuijt weten dat dat daar geen haast bij geboden is.

Feyenoord staat momenteel vierde in de Eredivisie en speelt zondag om 12.15 uur thuis tegen Heracles Almelo. De eerste confrontatie dit seizoen tussen Feyenoord en AZ is op 24 januari in De Kuip.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie