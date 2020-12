De voetbalsters van Ajax hebben vrijdagavond de topper in de tweede ronde van de Eredivisie Cup tegen PSV na strafschoppen gewonnen. De wedstrijd op De Herdgang eindigde na reguliere speeltijd in 2-2.

Ajax kwam na een klein half uur op voorsprong dankzij een treffer van Marjolijn van den Bighelaar. Een minuut later herstelde Jeslynn Kuijpers het evenwicht namens PSV.

In de slotfase van de eerste helft maakte Stefanie van der Gragt de 1-2 door een voorzet van Victoria Pelova binnen te koppen. De Amsterdamse formatie leek op de overwinning af te stevenen, maar twee minuten voor tijd bracht Joëlle Smits de thuisploeg toch nog langszij.

Hierdoor moest een strafschoppenserie de beslissing brengen. Die werd door missers van PSV-speelsters Julie Biesmans en Ellie Jean met 4-2 gewonnen door Ajax.

Opzet bekertoernooi dit seizoen gewijzigd

De opzet van de Eredivisie Cup is dit seizoen gewijzigd in een laddercompetitie van vijf enkele duels, waarbij ploegen elkaar mogen uitdagen. PSV was in het afgebroken vorige seizoen in de Vrouwen Eredivisie koploper en begon het bekertoernooi daarom op de hoogste sport van de ladder. Ajax was de nummer twee en startte op de tweede sport.

De winnende ploeg van de vier duels in elke speelronde promoveert of blijft actief op het hoogste niveau en de verliezende ploeg degradeert of blijft actief op het laagste niveau. De finale gaat tussen de twee teams die in de vijfde speelronde op het hoogste niveau uitkomen.

Op het tweede niveau haalde FC Twente met 2-9 uit tegen Excelsior. Renate Jansen maakte een hattrick namens de Enschedese formatie, die in de derde ronde tegenover Ajax staat. PEC Zwolle won met 3-0 van ADO Den Haag en speelt in de volgende ronde tegen PSV.