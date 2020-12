Sparta Rotterdam heeft FC Emmen vrijdag de zesde nederlaag op rij bezorgd in de Eredivisie. De Rotterdamse club won dankzij een fraaie treffer van Abdou Harroui op Het Kasteel met 2-1 van de hekkensluiter.

Halverwege leidde Sparta al met 1-0 door een doelpunt van Deroy Duarte. Via Miguel Araujo kwam FC Emmen in de tweede helft terug tot 1-1, maar door een schitterend afstandsschot van Harroui pakte de thuisploeg toch de volle drie punten.

Met de overwinning deed Sparta goede zaken. De ploeg van trainer Henk Fraser, die nu drie van de laatste vier wedstrijden gewonnen heeft, steeg van de elfde naar de negende plaats en staat daarmee stevig in de middenmoot.

Emmen kende daarentegen een zeer slechte seizoensstart en wacht nog altijd op de eerste overwinning van het Eredivisie-seizoen. De ploeg van trainer Dick Lukkien staat met drie punten laatste, al heeft de nummer zeventien Fortuna Sittard, die zaterdag om 18.45 uur thuis speelt tegen Willem II, evenveel punten.

Sparta heeft slechts 30 procent balbezit

Sparta en Emmen maakten er vrijdagavond op Het Kasteel bepaald geen hoogstaand duel van. Beide ploegen creëerden amper kansen, maar halverwege de eerste helft werd het wel 1-0. Duarte profiteerde van zwak verdedigen van Glenn Bijl en schoot de bal langs Emmen-keeper Felix Wiedwald.

Zeven minuten na rust was het weer gelijk. FC Emmen-routinier Michael de Leeuw kopte bij een corner en via Araujo verdween de bal in het doel. De spelers van de uitploeg appelleerden nog voor hands van de Peruaan, maar daar gingen de VAR en scheidsrechter Jochem Kamphuis niet in mee.

In de 59e minuut kwam Sparta weer op voorsprong. Harroui stoomde op, kapte een tegenstander uit, haalde uit vanaf een meter of 20 en zag de bal net onder de lat binnenvliegen (1-2). Het lukte Emmen daarna niet meer een vuist te maken waardoor Sparta won, ondanks slechts 30 procent balbezit.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie