De Graafschap en SC Cambuur hebben vrijdag in de slotfase een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen vochten zich in de tweede helft langs Telstar (1-2) en De Graafschap voorkwam laat in het tweede bedrijf puntenverlies bij laagvlieger MVV (2-3).

Cambuur blijft door de zege overtuigend koploper met 37 punten uit vijftien wedstrijden. Almere City volgt, net als de Graafschap, op zes punten, maar de club uit Flevoland speelt op dit moment thuis tegen Jong FC Utrecht. Ook bij Helmond Sport-Go Ahead Eagles is om 21.00 uur afgetrapt.

De Friezen kwamen op bezoek bij Telstar in de tweede helft op achterstand. Na een doelpuntloze eerste helft zorgde Gyliano van Velzen in de 54e minuut voor de openingstreffer namens de thuisploeg. De aanvaller kreeg de bal na een goede actie van Ilias Bronkhorst en schoot overtuigend de 1-0 binnen.

Binnen zes minuten maakte Jamie Jacobs de 1-1 namens de koploper. Vervolgens begon de jacht op de drie punten en dat resulteerde zo'n tien minuten voor tijd in het winnende doelpunt (1-2) van Robert Mühren.

De spits, die met twaalf doelpunten topscorer van Cambuur is, nam de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in één keer op de voet.

Elmo Lieftink viert zijn winnende treffer op bezoek bij MVV. (Foto: Pro Shots)

De Graafschap vecht zich langs MVV

In Maastricht kwam laagvlieger MVV al na iets meer dan tien minuten verrassend op voorsprong tegen De Graafschap. Joeri Schroijen schoot in de rebound van zijn eigen poging raak.

Enkele minuten later trok Ralf Seuntjens met zijn achtste treffer van het seizoen de stand gelijk en vlak na rust tekende Jasper van Heertum van afstand voor de 1-2-voorsprong voor De Graafschap.

Ruim twintig minuten voor tijd zorgde Schroijen met zijn tweede doelpunt van de avond voor de 2-2. De 'Superboeren' leken daardoor op weg naar puntenverlies, maar zeven minuten voor tijd was Seuntjens ditmaal de aangever en maakte Elmo Lieftink de winnende treffer (2-3).

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie