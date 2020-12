AZ heeft vrijdag het doorlopende contract van Ferdy Druijf met één jaar verlengd. De 22-jarige aanvaller zette in het AFAS Stadion zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2024, maar staat open voor een vertrek in de winterstop.

Vanwege een gebrek aan speeltijd stond Druijff afgelopen zomer ook al open voor een vertrek, maar toen bleef hij.

"Het was onderdeel van de afspraak die we toen hebben gemaakt om in de winter te kijken of het perspectief op speeltijd was veranderd. Iedereen kan zien dat dit niet is gebeurd en daarom gaan we in de winterstop verder kijken", vertelt de spits vrijdag op de website van AZ.

Arne Slot geeft dit seizoen in de punt van de aanval de voorkeur aan Myron Boadu of Albert Gudmundson. Druijf, die tot dusver 33 officiële duels voor AZ speelde, moet het daardoor vooral doen met invalbeurten en minuten bij Jong AZ. In de Eredivisie speelde hij deze jaargang pas 32 minuten.

In het seizoen 2018/2019 werd Ferdy Druijf topscorer van de Keuken Kampioen Divisie (Foto: Pro Shots)

'We gaan kijken of verhuur beter is'

Het nieuwe contract is volgens technisch directeur Max Huiberts een beloning voor het feit dat Druijf afgelopen zomer bleef. "Hij wilde zich in de eerste seizoenshelft schikken in een rol als reservespeler en daar willen wij hem op deze manier voor belonen", aldus Huiberts.

"In de zomer wisten we dat Ferdy de wens had om ergens wekelijks minuten te maken, maar hij is vorig seizoen van grote waarde voor ons geweest. Toen kwamen we tot dit compromis, waarin hij nog zeker een half jaar als reservespeler bij ons wilde blijven. Nu gaan we deze winter kijken of het voor hem beter is om verhuurd te worden."

Druijf komt uit de jeugdopleiding van AZ en maakte in 2018 zijn debuut in de hoofdmacht. In het seizoen 2018/2019 maakte hij 29 doelpunten namens NEC, waar hij op huurbasis speelde, en Jong AZ en werd hij topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.