Het wereldkampioenschap voor clubs wordt ook eind 2021 nog in de oude opzet georganiseerd, zo heeft de FIFA vrijdag besloten. Er zullen, zoals tot nu toe gewoonlijk is, zeven teams meedoen aan het toernooi, dat in december in Japan zal plaatsvinden.

Vorig jaar besloot de FIFA dat het WK voor clubs in 2021 voor het eerst in de nieuwe opzet zou worden afgewerkt. Het toernooi zou dan volgend jaar zomer met 24 ploegen in China worden gehouden.

De wereldvoetbalbond zag zich al genoodzaakt om het toernooi later op de agenda te zetten, omdat het EK en de Copa América van 2020 vanwege de coronacrisis met een jaar moesten worden uitgesteld.

Het is nog onduidelijk in welk jaar het vernieuwde WK voor clubs, dat op de kalender de plek van de Confederations Cup zal innemen en om de vier jaar zal plaatsvinden, wel wordt ingevoerd.

In die nieuwe opzet zullen 12 van de 24 deelnemers uit Europa afkomstig zijn; de acht finalisten van de Champions League in de vier voorgaande jaren en de vier winnaars van de Europa League. Vanuit Zuid-Amerika plaatsen de vier winnaars van de Copa Libertadores zich.

WK voor clubs 2020 vindt in februari plaats

Eind volgend jaar zullen er in Japan dus weer zeven deelnemers zijn: de kampioenen van Europa, Zuid-Amerika, Noord- en Midden-Amerika, Azië, Oceanië en Afrika en de kampioen van het gastland. De data van die editie zijn nog niet bekendgemaakt.

Het WK voor clubs van eind dit jaar werd vanwege de coronapandemie al naar 1 tot en met 11 februari verplaatst en vindt plaats in Qatar. Ook daar zullen zeven teams meedoen.

Bayern München neemt als Champions League-winnaar namens Europa deel. Ook het Egyptische Al Ahly (kampioen van Afrika), Auckland City (kampioen van Oceanië) en Al Duhail (kampioen van Qatar) zijn al zeker van deelname. De kampioenen van Zuid-Amerika, Noord- en Midden-Amerika en Azië zijn nog niet bekend.