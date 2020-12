Siem de Jong is verheugd dat sc Heerenveen hem de kans biedt terug te keren in de Eredivisie. De 31-jarige aanvallende middenvelder tekende vrijdag een contract voor anderhalf seizoen in Friesland.

De Jong komt transfervrij over van FC Cincinnati, waar zijn aflopende contract niet werd verlengd. "Ik ben blij dat ik hier ben", aldus de kersverse aanwinst van Heerenveen op het clubkanaal van de Friezen. "Met alles wat er speelde, wilde ik terug naar Nederland. Voor mij is dit een superoplossing."

De zesvoudig Oranje-international speelde sinds februari voor de Amerikaanse club, die hem verloste van zijn mislukte terugkeer bij Ajax. Mede door het coronavirus kwam hij echter slechts sporadisch in actie in de Verenigde Staten.

"Afgelopen jaar was voor iedereen een vreemd jaar, voor mijzelf ook. Ik ging in februari richting de Verenigde Staten met het idee dat het seizoen zou beginnen. Maar toen ging alles dicht."

Ondanks dat zijn Amerikaanse avontuur niet werd wat hij ervan verwacht had, kijkt De Jong toch tevreden terug op zijn tijd in de VS. "Ik heb de MLS niet beleefd zoals ik vooraf graag wilde, maar ondanks alles was het een prima tijd. Het seizoen in de VS stopte in november, dus ik ga de komende tijd gebruiken om in januari weer fit te zijn."

Siem de Jong viert een van zijn vier landstitels met Ajax. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen derde Eredivisie-club voor De Jong

De middenvelder heeft goede hoop bij Heerenveen weer veel aan spelen toe te komen en voelt zich op zijn gemak in Friesland. "Mijn oma woont hier en mijn vader komt uit de buurt vandaan. De club heeft iets speciaals binnen mijn familie."

De Jong is met Heerenveen toe aan zijn derde club in de Eredivisie. Tijdens zijn eerste periode bij Ajax vierde hij grote successen, met onder meer vier landstitels en een KNVB-beker. Bij PSV, dat hem in het seizoen 2016/2017 een seizoen huurde van Newcastle United, pakte hij echter geen zilverwerk en zijn tweede periode bij Ajax was al helemaal een teleurstelling, met slechts 24 wedstrijden in drie jaar.

Technisch manager Gerry Hamstra van Heerenveen noemt de ervaren middenvelder "een absolute buitenkans". "Je kijkt altijd om je heen naar versterkingen voor je selectie. Met zijn voetballend vermogen en persoonlijkheid is Siem een zeer welkome versterking. Hij beschikt over een geweldige staat van dienst en brengt een karrenvracht aan ervaring met zich mee. Wij zijn trots dat hij voor ons heeft gekozen."

Heerenveen begon uitstekend aan het Eredivisie-seizoen en staat na tien speelronden op een keurige zesde plaats. Nummer zeven AZ heeft een punt achterstand, maar wel een wedstrijd minder gespeeld.