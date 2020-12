Ajax-middenvelder Davy Klaassen is vrijdag uitgeroepen tot Speler van de Maand november in de Eredivisie. AZ-verdediger Owen Wijndal werd verkozen tot de beste speler onder de 21 jaar.

Klaassen, die in oktober voor 12 miljoen euro overkwam van Werder Bremen, kende een sterke laatste maand bij Ajax. Hij maakte in de wedstrijden tegen FC Utrecht (0-3) en FC Emmen (0-5) het openingsdoelpunt en leverde tegen Emmen bovendien een assist.

De zeventienvoudig international van het Nederlands elftal, die in november na drie jaar terugkeerde in Oranje, noteerde de hoogste passnauwkeurigheid (91,4 procent) van alle spelers met minstens vijf optredens in de Eredivisie.

Klaassen is de zevende Ajacied in totaal en de tweede op rij die wordt uitgeroepen tot Speler van de Maand, een prijs die sinds september 2017 wordt uitgereikt door de Eredivisie CV. De scores worden objectief op basis van meer dan zestig verschillende statistieken aan spelers toegekend.

David Neres (april 2018), Hakim Ziyech (oktober 2018 en augustus 2019), Nicolás Tagliafico (november 2018), Frenkie de Jong (december 2018 en februari 2019), Dusan Tadic (maart 2019) en Lassina Traoré (oktober 2019) gingen Klaassen voor.

Owen Wijndal met de trofee voor beste speler onder de 21 jaar. (Foto: Ed van de Pol)

Sparta hofleverancier van Elftal van de Maand

Wijndal, die in oktober debuteerde in Oranje, was namens AZ in november goed voor tien intercepties en 24 balveroveringen en zorgde ook in aanvallend opzicht voor gevaar met vijf doelpogingen en vier gecreeërde kansen.

In het Elftal van de Maand november zijn spelers van liefst zeven verschillende clubs te vinden. Sparta Rotterdam is met drie man (Dirk Abels, Abdou Harroui en Lennart Thy) de hofleverancier.

Verder is er een plekje weggelegd voor Kostas Lamprou (RKC Waalwijk), Jordan Teze, Donyell Malen (beiden PSV), Marcos Senesi (Feyenoord), Wijndal, Klaassen, Zakaria Labyad (Ajax) en Danilo Pereira da Silva (FC Twente).

In september werd PEC Zwolle-middenvelder Clint Leemans de eerste winnaar dit seizoen van de prijs voor Speler van de Maand. Danilo en Lutsharel Geertruida (Feyenoord) waren de beste speler onder de 21 jaar in oktober en september.

