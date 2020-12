Napoli heeft vrijdag het Stadio San Paolo omgedoopt tot het Stadio Diego Armando Maradona. Daarmee eert de Italiaanse club de vorige week overleden oud-topvoetballer.

Kort na het overlijden van Maradona vorige week woensdag werd door de Napolitaanse burgemeester Luigi de Magistris en door clubvoorzitter Aurelio de Laurentiis al geopperd om de naam van het stadion, dat een capaciteit heeft van 60.240, te veranderen.

De gemeenteraad stemde vrijdag unaniem in met een voorstel van de burgemeester om de naam te wijzigen. "Maradona was de grootste voetballer aller tijden die, met zijn immense talent en zijn magie, het Napoli-shirt zeven jaar lang eerde. In ruil daarvoor verdient hij eeuwige liefde", meldt het stadbestuur in een verklaring.

Maradona wordt alom gezien als een van de beste voetballers aller tijden en de beste speler ooit van Napoli. De Argentijn leidde de ploeg in 1987 en 1990 naar de enige landstitels in de clubgeschiedenis en bezorgde de Zuid-Italiaanse formatie in 1989 met de UEFA Cup de enige Europese hoofdprijs.

Na het vertrek van 'Pluisje' in 1991 gaf de club het rugnummer 10 niet meer aan andere spelers. Het overlijden van Maradona - die zestig jaar werd - leidde in de Italiaanse stad tot een massaal eerbetoon.

Honderden shirts en vlaggen ter ere van Maradona bij het stadion van Napoli. (Foto: Pro Shots)

Donderdag eerste wedstrijd in Stadio Diego Armando Maradona

Het stadion van Napoli werd in 1959 geopend onder de naam Stadio del Sole en in 1963 werd het omgedoopt tot Stadio San Paolo. Twee jaar geleden vond de laatste renovatie plaats.

Komende donderdag is Real Sociedad de eerste tegenstander van Napoli in Stadio Diego Armando Maradona. Zondag staat er nog een uitwedstrijd tegen Crotone op het programma voor de ploeg.

Napoli staat momenteel vijfde in de Serie A. Donderdag speelde de ploeg van trainer Gennaro Gattuso nog met 1-1-gelijk tegen AZ in de Europa League.

