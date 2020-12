Hoewel de blessures van Denzel Dumfries, Eran Zahavi en Noni Madueke meevallen, is het nog onzeker of ze zondag mee kunnen spelen tegen sc Heerenveen. De drie PSV'ers vielen donderdag uit bij de 0-1-zege op Granada in de Europa League.

"Het valt mee. Het zijn geen spierblessures, ze hebben alle drie een tik gehad", vertelde PSV-trainer Roger Schmidt vrijdag op zijn persconferentie. "Het is nog even afwachten of ze zondag weer kunnen spelen."

Zahavi zal een MRI-scan ondergaan om de ernst van zijn blessure te bepalen. Als het meevalt, zal op zaterdag net als bij Madueke en Dumfries (die in Spanje op een brancard het veld verliet) besloten worden of hij mee kan spelen in Friesland.

Ook Mohamed Ihattaren is weer inzetbaar voor PSV. De spelmaker zat na een periode van oververmoeidheid weer op de bank tegen Granada. "Doordat we al die blessures kregen, kon ik hem niet laten invallen", zei Schmidt. "Maar hij is er klaar voor om tegen Heerenveen te spelen."

PSV-trainer Roger Schmidt. (Foto: Pro Shots)

PSV gaat in winterstop niet op trainingskamp

Ook met oog op het drukke programma is de Europese overwintering goed nieuws voor PSV. Tot en met 22 december speelt de ploeg nog zes wedstrijden. "We kunnen ons nu meer op de competitie en de beker richten", zei Schmidt, die vorig weekend tegen Sparta (1-0-zege) vrijwel zijn complete basisploeg spaarde.

Tegen Heerenveen zal Schmidt naar verwachting zijn sterkste elftal weer opstellen. De Friezen zijn zeker in het Abe Lenstra Stadion een 'angstgegner' voor PSV. "Ik had het daar vandaag met Jorrit Hendrix over. Hij zei dat hij nog nooit uit van hen gewonnen had."

Schmidt vertelde ook dat PSV in de winterstop niet naar het buitenland gaat voor een trainingskamp. "Dat is ingewikkeld met de coronaregels, bovendien kunnen we op De Herdgang heel goed trainen", zei de Duitse coach.

De winterstop duurt maar achttien dagen, waarna er voor PSV direct toppers tegen Ajax en AZ op het programma staan. Sc Heerenveen-PSV begint zondag om 16.45 uur.

