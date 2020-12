AZ-trainer Arne Slot blijft vertrouwen houden in Teun Koopmeiners als vaste strafschopnemer. De aanvoerder miste donderdag vanaf 11 meter in de Europa League-wedstrijd tegen Napoli (1-1) en mede daardoor bereikten de Alkmaarders nog niet de knock-outfase.

Koopmeiners wist tegen Napoli - doelman David Ospina keerde zijn inzet - al voor de derde keer dit seizoen een strafschop niet te benutten, terwijl hij in de afgelopen jaren vrijwel foutloos was vanaf de stip. Van de 22 penalty's verzilverde hij er maar liefst 21.

"Teun is gewoon onze nummer een als het om strafschoppen gaat. Er is maar één die daarvan kan afwijken en dat is hijzelf. Ik heb hem gezegd dat hij er zich goed bij moet voelen. Hij voelt zich heel verantwoordelijk, maar het is ook verantwoordelijk om ervoor te kiezen die penalty niet te nemen", zei Slot vrijdag tegen het AD.

"Andere spelers willen de strafschoppen natuurlijk ook wel nemen. Vooral aanvallers. Maar dan denk ik aan een paar jaar geleden bij AZ. Toen nam Alireza Jahanbakhsh altijd de strafschoppen en trainde Wout Weghorst er eindeloos op. Maar Ali bleef ze gewoon nemen. Nu neemt Weghorst ze bij Wolfsburg en daar heeft hij veel profijt van. Het is niet de bedoeling dat er straks vier spelers aan Teun gaan vragen of zij de bal mogen nemen."

Teun Koopmeiners ziet zijn strafschop gestopt worden door Napoli-doelman David Ospina. (Foto: Pro Shots)

'Teun wil zo ontzettend graag'

Koopmeiners, die vorige maand debuteerde voor het Nederlands elftal, zat er na het duel met Napoli flink doorheen. Hij vond dat hij zijn ploeggenoten in de steek had gelaten, maar daar wilde Slot een dag later niets van weten.

"Teun wil zo ontzettend graag. Maar ik vind de relatie die hij legt tussen zijn gemiste strafschop en of wij doorgaan naar de volgende ronde niet terecht. Dat is scorebordjournalistiek. Ik heb hem gezegd dat Napoli voor hetzelfde geld nog had kunnen scoren daarna. We weten nu dat we door waren geweest. Dat is heel vervelend, maar dat dwingen we ook zelf af."

AZ speelt donderdag de laatste groepswedstrijd in de Europa League op bezoek bij Rijeka en is dan bij een zege of misschien zelfs bij een gelijkspel alsnog verzekerd van de volgende ronde. De ploeg neemt het zondag in eigen huis eerste op tegen FC Groningen in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie