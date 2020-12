Ronald Koeman heeft vrijdag gereageerd op de opmerkelijke uitspraken van Neymar, die de vurige wens heeft om volgend seizoen weer met Lionel Messi samen te spelen. De trainer van FC Barcelona bleef op de vlakte, maar hintte wel op een eventuele terugkeer van de Braziliaan in Catalonië.

"Ik praat liever niet over individuen, maar als Barcelona-fan wil je de beste spelers in het team zien spelen. De club moet ook altijd proberen om de beste spelers in het team te krijgen", zei Koeman op zijn persconferentie in de aanloop naar het competitieduel met Cádiz CF van zaterdag.

De 28-jarige Neymar speelde tussen 2013 en 2017 al voor FC Barcelona, waarna hij voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain vertrok. De laatste jaren wordt veel gespeculeerd over een terugkeer van Neymar in Catalonië en de aanvaller deed daar woensdag nog een schepje bovenop.

"Ik wil weer met Messi samenspelen en met hem plezier hebben op het veld", zei hij na het Champions League-duel van PSG met Manchester United (1-3-winst) tegen ESPN. "Hij mag zelfs op mijn plek spelen, daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar we moeten nu echt gaan regelen dat we weer samen kunnen spelen."

Neymar wil weer samenspelen met Lionel Messi. (Foto: Pro Shots)

'De commentaren van buitenaf interesseren me niet'

Mocht de wens van Neymar in vervulling gaan, dan is het nog de vraag op welke manier. Messi beschikt over een aflopend contract bij Barcelona en werd de laatste tijd al gelinkt aan Paris Saint-Germain. Mogelijk worden de Argentijn en Neymar in Parijs en niet in Barcelona herenigd.

"We kennen de situatie van Leo en de commentaren van buitenaf interesseren me niet", zei Koeman toen hij vragen kreeg over de toekomst van Messi. "Over de geluiden van buitenaf hebben we geen controle, maar het helpt ons zeker niet als er binnen de club zo wordt gesproken."

Op dit moment heeft Koeman andere dingen aan zijn hoofd, want Barcelona moet door een moeizame seizoenstart in de achtervolging in La Liga. Het verschil met nummer twee Atlético is al negen punten. Barcelona speelt zaterdag om 21.00 uur een uitduel met nummer zes Cádiz.

"Atlético wint de wedstrijden makkelijker en krijgt weinig tegengoals", constateert Koeman. "Het seizoen is nog lang, maar we mogen niet nog meer punten verliezen. Tot het einde van het jaar moeten we al onze wedstrijden winnen."

