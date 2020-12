Nicolás Tagliafico heeft vrijdag zijn contract bij Ajax met een jaar verlengd. De 28-jarige Argentijnse linksback ligt nu tot de zomer van 2023 vast in de Johan Cruijff ArenA.

Tagliafico werd door Ajax in januari 2018 voor 4 miljoen euro overgenomen van Independiente uit zijn geboorteland. Hij debuteerde in dezelfde maand in de Klassieker tegen Feyenoord (2-0-zege) en speelde tot nu toe 111 officiële wedstrijden, waarin hij twaalf doelpunten maakte en zestien assists leverde.

In zijn eerste volledige seizoen bij Ajax legde Tagliafico beslag op de dubbel door de landstitel te veroveren en de KNVB-beker te pakken. Ook werd toen de halve finales van de Champions League bereikt. In 2019 won Tagliafico met de Amsterdammers de Johan Cruijff Schaal.

De 27-voudig international van Argentinië, die meedeed op het WK van 2018 in Rusland, aaste afgelopen zomer op een vertrek. Mede door de coronacrisis wilde geen enkele buitenlandse club echter voldoen aan de transfersom van 25 miljoen euro die Ajax zou verlangen voor een van zijn sterkhouders.

Tagliafico is de tweede basisspeler die dit seizoen zijn contract heeft verlengd bij Ajax. Ryan Gravenberch zette onlangs ook zijn handtekening onder een verbintenis tot 2023. Ajax hoopt spoedig ook de samenwerking te verlengen met talent Brian Brobbey.

Ajax is bezig aan een goed seizoen. De ploeg van trainer Erik ten Hag is na tien speelrondes koploper in de Eredivisie en is woensdag bij een zege in eigen huis op Atalanta ook verzekerd van een plek in de achtste finales van de Champions League. Eerst wacht zaterdag op eigen veld FC Twente.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie