Patrick Vieira is vrijdag na twee jaar ontslagen als trainer van OGC Nice. De oud-topvoetballer wordt door de directie van de Franse club verantwoordelijk gehouden voor de matige sportieve prestaties dit seizoen.

Nice staat op de elfde plaats in de Ligue 1 en werd donderdag uitgeschakeld in de groepsfase van de Europa League. De ploeg verloor met 2-3 van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz, waardoor het geen kans meer maakt op de knock-outfase.

Vieira werd in de zomer van 2018 aangesteld als trainer van Nice. Hij volgde destijds de naar Borussia Dortmund vertrokken Lucien Favre op en moest 'Les Aiglons' leiden naar een definitieve plek in de top van Frankrijk, maar slaagde daar niet in.

Nice werd in de afgelopen twee seizoenen zevende (2019) en zesde (2020) in de Ligue 1. Dit seizoen verloopt zeer wisselvallig. Nice, waar oud-Ajacied Kasper Dolberg speelt, verloor de laatste vijf wedstrijden in competitieverband en Europees verband.

Vieira was bij Nice bezig aan zijn tweede klus als hoofdtrainer. Hij was van 2015 tot en met 2018 de eindverantwoordelijke bij New York City, dat uitkomt in de MLS. Daarvoor trainde hij wel al de reserves van Manchester City.

De 44-jarige Fransman kende een zeer succesvolle spelersloopbaan. Hij kwam uit voor onder meer Arsenal, Internazionale, Juventus en Manchester City en won twintig hoofdprijzen. Zo werd hij met Frankrijk wereldkampioen (1998) en Europees kampioen (2000).

