John Heitinga en Kevin Hofland mogen per heden zelfstandig aan de slag als trainer in het betaald voetbal. De oud-internationals van het Nederlands elftal hebben hun UEFA Pro-opleiding afgerond.

Heitinga en Hofland behoren tot de elf geslaagden uit 'de klas van 2019'. De anderen zijn Kristof Aelbrecht, Rick Kruys, Rogier Meijer, Rob Penders, Aleksander Rankovic, Paul Simonis, Jessica Torny, Dave Vos en Willem Weijs.

Het elftal hoopte begin dit jaar al het diploma te kunnen krijgen, maar zij konden de cursus destijds niet afmaken vanwege de coronacrisis. De KNVB verleende hen dispensatie, waardoor ze alsnog eindverantwoordelijk mochten zijn bij een club.

Hofland en Rankovic werden eerder dit seizoen al ontslagen bij respectievelijk Fortuna Sittard en ADO Den Haag. Beiden moesten vertrekken vanwege de teleurstellende sportieve resultaten in de Eredivisie.

Kuijt moet nog wachten op diploma

Torny is na Vera Pauw, Hesterine de Reus en Sarina Wiegman de vierde vrouw die de UEFA Pro-opleiding heeft voltooid.

Dirk Kuijt, die mogelijk Dick Advocaat opvolgt bij Feyenoord, moet net als Virgilio Teixeira en Dennis van der Ree nog even wachten op zijn diploma. Zij hebben door de coronabeperkingen de UEFA Pro opleiding nog niet volledig kunnen afronden.

De UEFA Pro opleiding is de hoogste trainersopleiding van Nederland. Trainers die in het bezit zijn van de licentie hebben de bevoegdheid om zelfstandig aan de slag te gaan als hoofdtrainer in het nationale en internationale betaald voetbal.