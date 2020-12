Siem de Jong vervolgt zijn loopbaan bij sc Heerenveen. De middenvelder komt transfervrij over van FC Cincinnati en keert na amper een jaar weer terug in de Eredivisie. Hij tekent een contract voor anderhalf jaar tot medio 2022 in het Abe Lenstra Stadion.

De Jong sluit na de winterstop aan bij de selectie van sc Heerenveen, dat knap zesde staat in de Eredivisie. Trainer Johnny Jansen kan dus niet over hem beschikken in de komende vier competitiewedstrijden tegen achtereenvolgens PSV (thuis), Vitesse (uit), Heracles Almelo (thuis) en Feyenoord (uit).

"Je kijkt altijd om je heen naar versterkingen voor je selectie. Siem is een absolute buitenkans. Met zijn voetballend vermogen en persoonlijkheid is Siem een zeer welkome versterking. Hij beschikt over een geweldige staat van dienst en brengt een karrenvracht aan ervaring met zich mee. Wij zijn trots dat hij voor ons heeft gekozen", zegt technisch manager Gerry Hamstra op de website van sc Heerenveen.

In februari verruilde De Jong Ajax nog voor een avontuur in de Major League Soccer (MLS). Na zestien officiële wedstrijden voor Cincinnati - hij scoorde niet en gaf geen assists - werd hij onlangs bedankt voor bewezen diensten.

De Jong begint aan vierde avontuur in Eredivisie

De inmiddels 31-jarige De Jong begint aan zijn vierde avontuur in de Eredivisie. De zesvoudig international van Oranje kende zijn beste jaren bij Ajax, dat hij in 2011 naar de dertigste landstitel leidde. Ook in de drie seizoenen daarop werd De Jong kampioen met de Amsterdammers.

In de zomer van 2014 dwong De Jong een transfer naar Newcastle United af, maar zijn periode in Engeland werd geen succes. Mede door blessureleed kwam hij weinig in actie voor de Premier League-club en werd hij in het seizoen 2016/2017 aan PSV verhuurd.

De Jong keerde in de zomer van 2017 terug bij Ajax, maar zijn tweede periode in Amsterdam was een stuk minder succesvol. De broer van Luuk de Jong had geen basisplek en werd in het seizoen 2018/2019 verhuurd aan Sydney FC, waarna Ajax hem begin dit jaar een overstap naar de MLS gunde.

