Arjen Robben kan pas op zijn vroegst in januari weer in actie komen voor FC Groningen. De 36-jarige aanvaller is de rest van dit kalenderjaar uitgeschakeld vanwege kuitproblemen.

Robben hoopte in december weer minuten te kunnen maken, nadat hij in heel de maand november aan de kant bleef vanwege een aantal pijntjes. De routinier wilde de tijd nemen om volledig te herstellen, maar kampte een paar keer met een terugslag. Toch geeft hij de moed nog niet op.

"Het loopt nog niet zoals ik zou willen. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Ik zal de komende tijd gebruiken om te herstellen en wil heel graag in het nieuwe jaar met het team op het veld staan en wedstrijden gaan spelen", zegt Robben vrijdag op de website van FC Groningen.

"Of dit gaat lukken, kan ik nu nog niet zeggen. Dat zal de komende periode uitwijzen. Hoewel mijn eigen situatie teleurstellend verloopt, ben ik blij dat onze ploeg het zo goed doet. De prestaties en het spel zijn prima en ik ben zelfs van mening dat we nog wat punten meer hadden kunnen hebben. Dat is alleen maar positief voor de rest van dit seizoen."

Robben speelde tot dusver pas twee wedstrijden

Tot dusver speelde Robben sinds zijn terugkeer afgelopen zomer pas twee officiële wedstrijden voor FC Groningen. Hij viel in september in het eerste competitieduel met PSV (1-3-nederlaag) al na een half uur geblesseerd uit en deed ruim een maand later als invaller een kwartier mee tegen FC Utrecht (0-0).

Robben mist door de nieuwe kwetsuur de competitiewedstrijden tegen AZ (zondag), RKC Waalwijk (12 december), Sparta Rotterdam (19 december) en Heracles Almelo (23 december) en de bekerwedstrijd tegen FC Emmen (15 december). Hij is mogelijk op 9 januari tegen FC Utrecht weer beschikbaar.

FC Groningen staat na tien speelrondes op de achtste plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Danny Buijs bezorgde in oktober koploper Ajax de enige nederlaag (1-0). FC Groningen gaat zondag op bezoek bij nummer zeven AZ, dat samen met Feyenoord nog ongeslagen is dit seizoen.

