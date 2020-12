Napoli-aanvaller Dries Mertens heeft donderdag ondanks het 1-1-gelijkspel tegen AZ genoten van de manier waarop de Alkmaarders speelden. Hoewel zijn eigen ploeg nog niet eens zeker is van de knock-outfase in de Europa League, hoopt de Belg dat AZ het hoe dan ook redt.

"Het was een moeilijke wedstrijd. AZ heeft echt een goed team met allemaal jongens die een grote toekomst hebben", zei Mertens tegen FOX Sports. "Wij speelden misschien niet onze beste wedstrijd, maar AZ deed het gewoon goed."

De 33-jarige Mertens zette Napoli al in de zesde minuut op voorsprong door op randje buitenspel van dichtbij binnen te werken, maar AZ knokte zich na rust terug door een doelpunt van Bruno Martins Indi. Vijf minuten later verzuimde Teun Koopmeiners een strafschop te benutten en daardoor bleef het bij 1-1.

"Voor mij is het altijd mooi om te scoren, maar we hadden daarna de 0-2 moeten maken. Dan was het een heel andere wedstrijd geworden. AZ bleef daarna goed voetballen", constateerde Mertens.

Dries Mertens bezorgde Napoli een snelle voorsprong, maar dat was niet genoeg voor de zege. (Foto: Pro Shots)

'AZ lijkt weer op ploeg die het Ajax lastig maakte'

Ook Napoli-trainer Gennaro Gattuso stak de loftrompet over AZ. Volgens de voormalige middenvelder had de ploeg van coach Arne Slot zeker op basis van de tweede helft verdiend te winnen.

"Op een mindere dag hadden we ook kunnen verliezen van dit goed georganiseerde AZ", zei Gattuso. "AZ heeft heel veel talenten die de aandacht trekken van grote clubs. Ze zijn in eigen land met veel gelijke spelen aan het seizoen begonnen, maar ze lijken nu weer op de ploeg die het vorig seizoen ook Ajax lastig maakte."

Door de remise tussen AZ en Napoli is de spanning in groep F om te snijden. De Alkmaarders hebben volgende week donderdag aan een zege (en mogelijk een punt) bij HNK Rijeka genoeg om de knock-outfase te bereiken. Napoli heeft een plek bij de laatste 32 ook in eigen hand, maar mag dan thuis niet verliezen van Real Sociedad.

"Ik denk dat de spanning in deze groep met name komt door de belangrijke punten die AZ in de uitwedstrijd tegen ons pakte", zei Mertens. "Als je ziet welk parcours ze hebben afgelegd, verdient AZ het ook wel om door te gaan."

Stand in groep F 1. Napoli - 5-10 (+3)

2. Real Sociedad - 5-8 (+1)

3. AZ 5-8 (+3)

4. HNK Rijeka 5-1 (-7)

