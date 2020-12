José Mourinho heeft na het 3-3-gelijkspel van Tottenham Hotspur bij LASK zijn vraagtekens gezet bij de motivatie van een aantal spelers van Tottenham Hotspur. De Portugees merkt dat zijn ploeg toe is aan de knock-outfase van de Europa League.

"Het is een kwestie van instelling", zei Mourinho na de remise volgens de BBC. "Dit heb ik ook al meegemaakt bij Manchester United. Toen verloren we twee uitwedstrijden in de groepsfase van de Europa League. Als we in de knock-outfase komen en we betere tegenstanders treffen, zal het team de wedstrijden anders benaderen."

Dele Alli leek Tottenham in de 87e minuut na een doelpuntrijk duel overigens 'gewoon' de overwinning te bezorgen in Oostenrijk, maar Mamoudou Karamoko maakte diep in blessuretijd gelijk namens LASK. Ondanks het gelijkspel is Tottenham al zeker van een plek bij de laatste 32 ploegen, al wordt groepswinst een lastige opgave.

De 'Spurs' moeten volgende week op eigen veld winnen van Antwerp om bovenaan te eindigen in groep J. Mourinho denkt dat zijn ploeg dan meer motivatie zal hebben. "Feit is dat de groepsfase in de Europa League niet alle spelers kan motiveren, maar dat wist ik al. Ons team is thuis een ander elftal."

"Als we een uitwedstrijd tegen Antwerp of Ludogorets spelen, hebben sommige spelers het gevoel dat ze daar niet horen te zijn door het stadion, het weer, de leegte of de atmosfeer. Dat heb ik vaker gezien als coach", aldus Mourinho.

'The Special One' had nog wel complimenten over voor aanvaller Heung-min Son en middenvelder Pierre-Emile Højbjerg. "Son en Pierre zijn voorbeelden van spelers die het niet uitmaakt waar ze spelen of in welke competitie ze moeten uitkomen. Ze staan er altijd voor het team."

