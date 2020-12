Nederland is niet ver meer verwijderd van de zevende plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Dankzij de prestaties van AZ en PSV in de Europa League is het gat met Rusland opnieuw kleiner geworden, al is de voorsprong op nummer negen België ook geslonken.

Ajax begon de Europese week namens Nederland met een 1-0-nederlaag bij Liverpool in de Champions League en ook Feyenoord haalde geen punten binnen door donderdag in de Europa League met 0-2 te verliezen van Dinamo Zagreb. PSV daarentegen zegevierde met 0-1 bij Granada en AZ speelde gelijk tegen Napoli (1-1).

Een overwinning in Europa is twee punten waard en een gelijkspel één punt, maar dat moet nog gedeeld worden door het aantal clubs waar Nederland het Europese seizoen mee begon (vijf). Nederland hield zo 0,6 punt over aan deze week.

Rusland daarentegen kende door nederlagen van Lokomotiv Moskou, CSKA Moskou en Zenit Sint-Petersburg (en ondanks een zege van Krasnodar) een teleurstellende week. De vraag is bovendien hoeveel clubs de Russen na de winterstop nog over hebben in Europa, want Zenit en CSKA Moskou kunnen al niet meer overwinteren.

Tegenvaller voor Nederland is dat naaste belager België het gat verkleinde. Vorige week was de marge nog 0,7 punt en dat is nu 0,5 punt. De Belgen hebben op dit moment net als Nederland nog vier clubs in Europa over, maar worden na de winterstop alleen nog door Club Brugge en Antwerp vertegenwoordigd.

Stand UEFA coëfficiëntenlijst 1. Spanje - 89,712

2. Engeland - 89,283

3. Italië - 69,581

4. Duitsland - 68,998

5. Frankrijk - 53,748

6. Portugal - 46,349

7. Rusland - 38,215

8. Nederland - 36,400

9. België - 35,900

10. Oostenrijk - 34,825

Nederland moet goed presteren

Het is belangrijk dat Nederland dit seizoen goed presteert in Europa, want na dit seizoen vallen de punten uit het seizoen 2016/2017 weg. Vooral Ajax was toen belangrijk voor Nederland door de finale van de Europa League te bereiken. België zal straks nog meer punten verliezen dan Nederland (12,5 om 9,1).

Nederland eindigde vorig seizoen op de elfde plek van de coëfficiëntenranglijst. Die positie geeft recht op een rechtstreeks Champions League-ticket, mits de winnaar van het miljoenenbal zich dat seizoen via de competitie voor de Champions League plaatst. Anders gaat dat ticket naar de winnaar van de 'cup met de grote oren'.

De nummers één tot en met tien op de coëfficiëntenranglijst zijn hoe dan ook verzekerd van een of meerdere Champions League-tickets. Nederland krijgt pas recht op twee rechtstreekse tickets als het in de top zes van de ranglijst staat en het gat met nummer zes Portugal is voorlopig niet te overbruggen.

Vorig seizoen pakte Nederland in totaal 9,4 punt voor de coëfficiëntenlijst. Er zijn dus nog 3 punten nodig om dat aantal te evenaren. Ajax en PSV zijn al zeker van overwintering in Europa, terwijl AZ en Feyenoord een ticket voor de knock-outfase van de Europa League in eigen hand hebben.