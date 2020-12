Donyell Malen genoot donderdag van zijn winnende treffer tegen Granada (0-1), maar misschien nog wel meer van de strijdlust van PSV. De Eindhovenaren overwinteren voor het eerst sinds vijf jaar in Europa.

"Iedereen loopt op zijn laatste benen, maar we bleven keihard vechten", zei Malen tegen RTL7. "We hebben alles gegeven en dat is mooi om te zien."

In het eerste uur van de Europa League-wedstrijd domineerde PSV, maar daarna kwam het aan op wilskracht. De ploeg overleefde enkele hachelijke momenten en mag zich net als de Spanjaarden opmaken voor de knock-outfase.

Malen maakte kort voor rust de beslissende treffer, door na een voorzet van Philipp Max tussen twee verdedigers in binnen te tikken. Inclusief de voorrondes was het al de zesde Europese treffer van het seizoen voor de international van Oranje.

"Het was een prachtige goal", blikte de spits tevreden terug. "Ik kon echt genieten van de aanval die eraan vooraf ging. De pass van Max was heel goed. We wisten vooraf dat zij het centrum dicht zetten. Daarom ging ik naar de eerste paal en kon hem zo binnenschieten."

Ontlading op de bank van PSV na het laatste fluitsignaal. (Foto: Pro Shots)

'Was zo moe dat ik niet meteen besefte dat we door zijn'

Dat PSV het in de slotfase moeilijk kreeg, was volgens Malen niet verwonderlijk. "Je weet dat Granada gaat komen en wij werden zelf natuurlijk ook moe. Dit was een belangrijke wedstrijd, dan moet je als team knokken en dat hebben we gedaan."

PSV kreeg hulp uit onverwachte hoek van Omonia Nicosia, dat met 2-1 te sterk was voor PAOK Saloniki. Daardoor is de strijd in groep E al beslist.

Malen hoorde pas kort na het laatste fluitsignaal dat PSV al geplaatst is. "Een andere speler vertelde het. Maar ik was zo moe dat het even duurde voordat ik het helemaal besefte."

