Hoewel AZ door een 1-1 gelijkspel een prima uitgangspositie heeft om de knock-outfase van de Europa League te bereiken, was Teun Koopmeiners na het 1-1-gelijkspel donderdag tegen Napoli niet te genieten. De aanvoerder toonde zich schuldbewust na een gemiste penalty.

Koopmeiners mocht in de 59e minuut, bij een stand van 1-1, aanleggen vanaf 11 meter. Zijn inzet belandde echter via de vingertoppen van David Ospina op de paal. Voor de middenvelder is het zijn derde gemiste penalty van het seizoen, daar staan vier rake strafschoppen tegenover.

"Ik baal hier ontzettend van", zei een teleurgestelde Koopmeiners na afloop tegen FOX Sports. "Ik heb het gevoel dat ik het team in de steek laat. Daar zit ik nog wel even mee. We hadden het echt verdiend om te winnen vandaag."

Dat hij dit seizoen al vaker faalde vanaf elf meter, gaat volgens Koopmeiners niet in zijn hoofd zitten. "Ik schiet hem vol overtuiging binnen, maar hij pakt hem. Maar al haalt hij de bal uit de kruising, dan nog zou ik enorm balen. Als we komend weekend weer een penalty krijgen, ga ik gewoon weer achter de bal staan."

Arne Slot ziet dat AZ verzuimt om thuis van Napoli te winnen. (Foto: Pro Shots)

Slot rekent zich nog niet rijk

Ook trainer Arne Slot vond dat AZ met drie punten van het veld had moeten stappen. "Ondanks onze goede uitgangspositie hadden we onszelf beter moeten belonen. Winnen van Rijeka wordt nog echt niet zo eenvoudig, we zijn er nog niet."

Slot zag zijn ploeg al na zes minuten op achterstand komen, maar in het eerste kwartier van de tweede helft waren de Alkmaarders oppermachtig. Bruno Martins Indi maakte gelijk, waarna Koopmeiners miste vanaf de stip.

"Ik vind het knap dat wij tegen zo'n sterke ploeg als Napoli terugkomen. In het grootste deel van de wedstrijd hadden we hun counter goed onder controle. Maar het is jammer dat we die strafschop missen. Ik zie genoeg ploegen spelen die zonder een kans te krijgen een goal maken. Wij scoren ondanks onze grote kansen dan vaak niet."

AZ heeft volgende week donderdag op de laatste speeldag in groep F alles in eigen hand. Als de ploeg in Kroatië wint van Rijeka, is overwintering in de Europa League een feit.