AZ blijft volop in de race om de knock-outfase van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders verzuimden donderdag van Napoli te winnen (1-1, maar zijn volgende week bij een uitzege op Rijeka verzekerd van overwintering in Europa.

Die goede uitgangspositie dankt AZ mede aan een matig optreden van Real Sociedad, dat thuis tegen HNK Rijeka verrassend niet verder kwam dan 2-2. Napoli gaat met tien punten aan kop in groep F, Sociedad en AZ volgen met acht punten. Rijeka is al uitgeschakeld.

AZ keek in het eigen AFAS Stadion na zes minuten tegen een achterstand aan door een doelpunt van Dries Mertens, maar vroeg in de tweede helft maakte Bruno Martins Indi gelijk en daarna had de ploeg van trainer Arne Slot kunnen winnen.

Vooral Teun Koopmeiners kreeg een uitgelezen kans om AZ aan de overwinning te helpen. De aanvoerder zag zijn penalty echter gekeerd worden door doelman David Ospina.

AZ trapt volgende week donderdag om 18.55 uur in Kroatië af tegen Rijeka en schaart zich bij winst bij de laatste 32 in de Europa League. Op hetzelfde tijdstip neemt Napoli het thuis op tegen Sociedad.

Zakaria Aboukhlal stond verrassend in de basis en was dicht bij een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

AZ ondanks felle start snel op achterstand

AZ won aan het begin van de groepsfase de uitwedstrijd tegen Napoli met 0-1 en toonde ook in Alkmaar geen enkel ontzag voor de Italiaanse topclub. Direct vanaf de aftrap bracht Koopmeiners aanvaller Albert Gudmundsson in stelling, die de buitenkant van de paal raakte.

De bezoekers bleken bij de eerste de beste aanval slagvaardiger. Mertens, clubtopscorer aller tijden van Napoli, prikte de bal na een voorzet van Giovanni Di Lorenzo achter doelman Marco Bizot.

Terwijl Napoli via met name Mertens kansen kreeg om de voorsprong te verdubbelen, had bij AZ Zakaria Aboukhlal de gelijkmaker op zijn schoen. Ondanks een vrije schietkans slaagde de Marokkaan er echter niet in om zijn verrassende basisplaats te bekronen met een doelpunt.

Stand Groep F: 1. Napoli 5-10 (6-3)

2. Real Sociedad 5-8 (4-3)

3. AZ 5-8 (6-3)

4. Rijeka 5-1 (4-11)

Koopmeiners mist penalty na gelijkmaker Martins Indi

De jacht op de gelijkmaker werd vroeg in de tweede helft alsnog beloond. Nadat Calvin Stengs nog een enorme kans had laten liggen, scoorde verdediger Martins Indi in de 54e minuut van dichtbij met een knappe hakbal.

Nog voordat Napoli van de schrik was bekomen, kreeg AZ in de 59e minuut een enorme kans om op voorsprong te komen. Na een overtreding op Aboukhlal ging de bal op de stip, maar Koopmeiners - vorig seizoen nog een zekerheidje vanaf elf meter - schoot de bal via de vingertoppen van Ospina tegen de paal.

De misser had een tijdlang een verlammende uitwerking op AZ, waardoor Napoli zich weer terug in de wedstrijd kon knokken. Tot opluchting van de Alkmaarders liet Andrea Petagna twee enorme kansen onbenut om Napoli alsnog de zege te bezorgen.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europa League