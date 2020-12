PSV heeft zich donderdag voor de knock-outfase van de Europa League geplaatst. De Eindhovenaren wonnen zelf met 0-1 bij Granada en zagen concurrent PAOK met 2-1 verliezen bij Omonia Nicosia.

PSV, dat vooral in de eerste helft sterk speelde, won dankzij een treffer van Donyell Malen kort voor rust. Het is voor het eerst sinds het seizoen 2015/2016 dat de club ook na de winterstop actief zal zijn in Europa.

Volgende week speelt PSV thuis tegen Omonia alleen om de sportieve eer. Granada is ondanks de nederlaag tegen de Eindhovenaren ook zeker van een plek bij de eerste twee in groep E.

Minpunt voor PSV was wel dat Noni Madueke, Denzel Dumfries en Eran Zahavi geblesseerd uitvielen. Zondag staat in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma voor de ploeg van trainer Roger Schmidt.

Denzel Dumfries moest per brancard van het veld. (Foto: Pro Shots)

Malen schiet PSV op voorsprong

PSV speelde een sterke eerste helft tegen de Spaanse subtopper Granada, al leverde dat slechts een paar kansen op. Na 20 minuten schoot Malen rakelings naast en even later was een vrije trap van Philipp Max vanaf de rand van het strafschopgebied te zacht om doelman Rui Silva te verrassen.

Vijf minuten voor rust viel de verdiende openingstreffer wel. Max werd gelanceerd op de linkerflank en vond met zijn lage voorzet Malen, die tussen twee verdedigers in raak schoot: 0-1.

Vroeg in de tweede helft was aanvoerder Dumfries na goed werk van Mario Götze dicht bij een doelpunt, maar Silva kreeg nog net een hand tegen de inzet van de rechtsback. Kort daarna mocht PSV niet klagen dat de arbiter geen penalty zag in een botsing tussen Dumfries, doelman Yvon Mvogo en de Colombiaanse spits Luis Suárez van Granada.

Darwin Machis probeert een penalty te versieren voor Granada, maar krijgt terecht geel wegens een schwalbe. (Foto: Pro Shots)

Granada komt beter in de wedstrijd

Met nog een half uur te spelen kwam Granada beter in de wedstrijd, maar een kopbal van Darwin Machís en een vrije schietkans van Yangel Herrera gingen naast het doel van Mvogo. PSV-spits Zahavi, die al voor rust inviel voor de geblesseerde Madueke, had aan de overkant geen succes met een fraaie omhaal.

PSV zag ook Dumfries en Zahavi geblesseerd uitvallen en loerde in het laatste half uur vooral op de counter. Dat leverde een aantal gevaarlijke momenten op, maar de scherpte in de afronding ontbrak bij onder anderen Malen en Cody Gakpo.

Granada probeerde het in de slotfase met opportunistisch spel en dat zorgde voor enkele hachelijke momenten in het strafschopgebied, maar Mvogo hield zijn doel zonder al te grote problemen schoon.

Daardoor boekte PSV niet alleen zijn eerste zege ooit op Spaanse bodem, maar is het ook voor het eerst sinds vijf jaar zeker van Europese overwintering.

