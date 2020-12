Er was voor Feyenoord donderdag weinig om vrolijk van te worden na de thuiswedstrijd tegen Dinamo Zagreb (0-2) in de Europa League. De ploeg liep twee nieuwe blessures op en moet vrezen voor Europese uitschakeling.

"Laten we dit maar snel vergeten", zei trainer Dick Advocaat op de website van Feyenoord. "Die 0-1 viel uit het niets. Dan weet je dat het moeilijk wordt, want zij hebben gewoon een goede ploeg."

Advocaat, die eerder deze week bekendmaakte aan het einde van het seizoen te vertrekken bij Feyenoord, zag Bryan Linssen en Uros Spajic geblesseerd uitvallen. Met Justin Bijlow, Leroy Fer, Ridgeciano Haps, Sven van Beek, Róbert Bozeník, Luis Sinisterra en Christian Conteh was de ziekenboeg al overvol.

"Het zat in allerlei opzichten tegen", mokte Advocaat. "Ook door beslissingen van de scheidsrechter. Het ontbrak ons aan geluk en kwaliteit vanavond."

Berghuis: 'Met onze kwaliteiten mag je meer verwachten'

Ook aanvoerder Steven Berghuis was in gesprek met FOX Sports teneergeslagen. "We missen zo ontzettend veel kwaliteitsspelers. Enorm zonde, want dan kun je als team geen stappen maken."

"We missen wel heel erg veel spelers", baalde de aanvaller. "De grootste kwaliteit die je als speler kan hebben is je beschikbaarheid."

Feyenoord heeft alles nog wel in eigen hand in de Europa League. Bij een uitoverwinning volgende week op Wolfsberger AC zijn de Rotterdammers door naar de knock-outfase.

"Dat is inderdaad het enige positieve", beaamde Berghuis. "Het is nog geen denderende Europese campagne. Met onze kwaliteiten mag je tegen deze tegenstanders meer verwachten, daar baal ik nog het meest van."

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de Europa League