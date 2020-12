Tottenham Hotspur heeft zich donderdag geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. De koploper van Engeland kwam in een spektakelstuk tegen LASK weliswaar niet tot winst (3-3), maar had voldoende aan een punt. AC Milan versloeg Celtic met 4-2, ondanks een 0-2-achterstand na veertien minuten.

Tottenham kwam op bezoek bij LASK eveneens op achterstand, toen Peter Michorl doelman Joe Hart verraste met een schot van afstand. De ploeg van trainer José Mourinho draaide de wedstrijd daarna om via doelpunten van Gareth Bale (penalty) en Heung-min Son.

Het venijn van het duel zat in de staart, met drie doelpunten in de laatste zes minuten. De 2-2 van Johannes Eggestein werd gevolg door een benutte strafschop van Dele Alli, waarna LASK via Mamoudou Karamoko nog een punt uit het vuur sleepte.

Ondanks het gelijkspel kan LASK overwintering in Europa vergeten. Net als Tottenham is ook Antwerp verzekerd van een plaats bij de eerste twee in groep J. De Belgen wonnen met 3-1 van Ludogerets en hebben twee punten meer dan de Engelsen, met nog één speelronde te gaan.