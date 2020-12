Tottenham Hotspur heeft zich donderdag geplaatst voor de knock-outfase van de Europa League. De koploper van Engeland kwam in een spektakelstuk tegen LASK weliswaar niet tot winst (3-3), maar had voldoende aan één punt. Sven Botman is met Lille zeker van overwintering na een zege op Sparta Praag.

Tottenham kwam op bezoek bij LASK op achterstand, toen Peter Michorl doelman Joe Hart verraste met een schot van afstand. De ploeg van trainer José Mourinho draaide de wedstrijd daarna om via doelpunten van Gareth Bale (penalty) en Son Heung-min.

Het venijn van het duel zat in de staart, met drie doelpunten in de laatste zes minuten. De 2-2 van Johannes Eggestein werd gevolgd door een benutte strafschop van Dele Alli, waarna LASK via Mamoudou Karamoko nog een punt uit het vuur sleepte.

Ondanks het gelijkspel kan LASK overwintering in Europa vergeten. Net als Tottenham is ook Antwerp verzekerd van een plaats bij de eerste twee in groep J. De Belgen wonnen met 3-1 van Ludogorets en hebben twee punten meer dan de Engelsen, met nog één speelronde te gaan.

Sven Botman plaatste zich met Lille voor de knock-outfase. (Foto: ANP)

Lille en Celtic tonen veerkracht

Ook Lille en AC Milan zijn na de winter nog actief in Europa. Met Botman in de basis wonnen de Fransen met 2-1 van Sparta Praag. AC Milan knokte zich ondanks een slechte start met 4-2 langs Celtic, waar Jeremie Frimpong de hele wedstrijd meespeelde.

Lille keek tegen Sparta Praag tien minuten voor tijd nog tegen een 0-1-achterstand aan, maar daarna nam Burak Yilmaz zijn ploeg bij de hand. De 35-jarige Turk scoorde twee keer binnen een tijdsbestek van vier minuten.

Milan kwam tegen Celtic slecht uit de startblokken en slikte in het eerste kwartier twee tegengoals. Dankzij Hakan Çalhanoglu, Samu Castillejo, Jens Petter Hauge en Brahim Díaz boekte de koploper van Italië alsnog een terechte zege.

Melayro Bogarde had zich met TSG Hoffenheim vorige week al geplaatst voor de knock-outfase. De Nederlandse verdediger speelde donderdag met zijn Duitse club met 0-0 gelijk bij Rode Ster, dat nu ook zeker is van een plaats bij de laatste 32.

