Feyenoord heeft donderdag een sombere avond beleefd in de Europa League, maar houdt overwintering in eigen hand. De Rotterdammers verloren met 0-2 van Dinamo Zagreb en zagen met Bryan Linssen en Uros Spajic opnieuw twee spelers een blessure oplopen.

De nederlaag betekent dat Feyenoord de nummer drie is in groep K van de Europa League. Volgende week zal gewonnen moeten worden bij Wolfsberger AC om de knock-outfase van de Europa League te halen.

De Oostenrijkers waren donderdag met 0-1 te sterk voor CSKA Moskou en klimmen ten koste van Feyenoord naar de tweede plek in de poule. Ze hebben twee punten meer.

Zagreb, dat nu zeker is van de volgende ronde, nam tegen Feyenoord in de slotseconden van de eerste helft een voorsprong dankzij een benutte penalty van Bruno Petkovic. Vroeg in de tweede helft maakte Lovro Majer er 0-2 van tegen het overwegend onmachtige Feyenoord.

Trainer Dick Advocaat zag de blessurelijst in De Kuip alsmaar langer worden en zal de komende tijd verder moeten puzzelen met zijn opstelling. Linssen moest zich in de eerste helft laten wisselen met een hamstringblessure en in de rust kon Spajic met een hoofdwond eveneens niet verder.

Bryan Linssen moest zich al in de eerste helft laten wisselen. (Foto: Pro Shots)

Fans steken Feyenoord hart onder de riem

Feyenoord begon nog vol goede moed aan de wedstrijd tegen Zagreb. De spelersbus werd door honderden supporters onthaald bij het stadion, wat gepaard ging met fakkels en vuurwerk.

Het spektakel op het veld bleef echter uit, want Feyenoord was slordig en voorspelbaar. Zagreb speelde lange tijd ook weinig klaar, wat betekende dat er zich een vrij saaie wedstrijd ontspon in Rotterdam.

Na het uitvallen van Linssen na ruim een half uur werd het spel van Feyenoord er niet beter op en kwamen de bezoekers uit Kroatië er een paar keer gevaarlijk doorheen. Op slag van rust was het bij een van die momenten raak.

Op het moment dat Feyenoord met tien man stond door een blessurebehandeling van Spajic en iedereen al aan een 0-0-ruststand dacht, gaf de scheidsrechter een penalty na een overtreding van Orkun Kökçü. Petkovic schoot simpel raak.

Door een strafschop kwam Feyenoord in de eerste helft op achterstand. (Foto: Pro Shots)

Zagreb slaat na rust snel toe

Na rust vervloog al snel ook de laatste hoop van Feyenoord op een goed resultaat. Na een aanval kwam de bal bij Majer, die van dichtbij afrondde. Keeper Nick Marsman raakte de bal nog wel, maar kon een treffer niet voorkomen.

Met dat doelpunt was de wedstrijd wel beslist. Feyenoord probeerde nog aan te vallen, maar was net als in de eerste helft niet bij machte om echt iets te forceren. De grootste kans werd verprutst door invaller Naoufal Bannis.

Feyenoord, dat de wedstrijd eindigde met zes gele kaarten, moet volgende week winnen bij Wolfsberger. De Oostenrijkers waren eerder in de poulefase met 1-4 te sterk in De Kuip.

