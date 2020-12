Luis Suárez is donderdag negatief getest op het coronavirus en zal vrijdag voor het eerst weer meetrainen bij Atlético Madrid. De aanvaller was zeventien dagen uit de roulatie door zijn besmetting.

Suárez liep het coronavirus op toen hij medio november op pad was met de nationale ploeg van Uruguay. Hij miste de interland tegen Brazilië (0-2-nederlaag) en de duels van Atlético tegen FC Barcelona (1-0-zege), Lokomotiv Moskou (0-0), Valencia (0-1-zege) en Bayern München (1-1).

De 33-jarige aanvaller, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van Barcelona, was voor zijn besmetting op dreef. In zes competitieduels maakte hij vijf treffers.

Mogelijk maakt Suárez zaterdag zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Real Valladolid. Daarna staan voor Atlético het cruciale laatste groepsduel in de Champions League met Red Bull Salzburg en de derby tegen Real Madrid in La Liga op het programma.

Atlético staat tweede in de Spaanse competitie, maar heeft met twee duels minder gespeeld slechts één punt achterstand op koploper Real Sociedad.

Bekijk de stand en het programma in La Liga