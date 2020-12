PSV begint donderdag zonder Eran Zahavi aan het belangrijke Europa League-duel met Granada. Noni Madueke krijgt voorin de voorkeur boven de Israëlische spits. Bij AZ-Napoli is er verrassend een basisplaats voor Zakaria Aboukhlal.

PSV-coach Roger Schmidt grijpt na afgelopen weekend - tegen Sparta Rotterdam voerde hij een flink aantal wijzigingen door - grotendeels terug op zijn vaste basisformatie, al ontbreekt Zahavi daarin.

De spits, die sinds zijn komst naar Eindhoven drie keer scoorde in negen wedstrijden, moet genoegen nemen met een reserverol. Madueke vormt het spitsenkoppel met Donyell Malen in de 4-4-2-formatie.

Een overwinning in Spanje zou PSV al Europese overwintering kunnen opleveren. Makkelijk wordt een zege niet, want Granada won de eerste ontmoeting in Eindhoven met 1-2. De wedstrijd begint om 21.00 uur.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Götze, Rosario, Sangaré, Gapko; Madueke, Malen.

Geen Karlsson en Boadu bij AZ

In Alkmaar is Aboukhlal verrassend de linksbuiten van AZ. De oud-jeugdspeler van PSV staat ten koste van Jesper Karlsson voor de derde keer dit seizoen in de basis. In de spits krijgt Albert Gudmundsson niet voor het eerst de voorkeur boven Myron Boadu.

Achterin heeft trainer Arne Slot noodgedwongen een verandering moeten doorvoeren, want rechtsback Jonas Svensson is geblesseerd. De Noor wordt vervangen door de Japanner Yuki Sugawara.

AZ-Napoli begint net als Granada-PSV om 21.00 uur. Bij een nederlaag is de kans groot dat de Alkmaarders zijn uitgeschakeld in de Europa League.

Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Gudmundsson, Aboukhlal.

