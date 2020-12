Granada-PSV ·

Granada 5-10 (6-3) PSV 5-9 (8-9) PAOK Saloniki 5-5 (8-7) Omonia Nicosia 5-4 (5-8)

De stand in groep E, waar PSV dus uitstekende zaken doet en zich samen met Granada plaatst voor de zestiende finales. De Eindhovenaren kunnen zelfs nog groepswinnaar worden, maar moeten dan zelf winnen van Omonia op de laatste speeldag en hopen dat Granada punten laat liggen tegen PAOK. Het onderlinge resultaat is ondanks de zege in Spanje in het voordeel van Granada, na de 1-2 in Eindhoven.